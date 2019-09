Mundo

Trump cancela reunião secreta com talibãs e líderes afegãos

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na noite de sábado que cancelou uma reunião secreta em Camp David com líderes talibãs e do Governo afegão.

Fotografia: DR

Os EUA promovem, há um ano, negociações de paz com os talibãs e as autoridades de Cabul, destinadas a terminar com 18 anos de guerra no Afeganistão.

Trump precisou que deveria reunir-se ontem, em Camp David, separadamente e em segredo, com o Presidente afegão Ashraf Ghani e com “os principais dirigentes talibãs”, quando os contactos entre Washington e os representantes dos talibãs pareciam perspectivar um acordo histórico.

“Anulei imediatamente a reunião”, escreveu no Twitter, ao denunciar o atentado de quinta-feira reivindicado pelos talibãs.