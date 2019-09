Mundo

Trump confirma morte do filho de Bin Laden

O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou, ontem, que Hamza, filho e herdeiro de Osama bin Laden está morto. O homem, com cerca de 30 anos, perdeu a vida numa “operação de contra-terrorismo levada a cabo pelos Estados Unidos, na região do Afeganistão/Paquistão”, detalhou em comunicado da Casa Branca.

Fotografia: DR

“A perda de Hamza Bin Laden não só priva a Al-Qaeda de importantes capacidades de liderança e da ligação simbólica com o seu pai, como diminui as actividades operacionais do grupo”, revela comunicado, citado pela CNN.

“Hamza bin Laden é responsável por planear e lidar com vários grupos terroristas”, acrescenta o comunicado.

O Presidente dos Estados Unidos não revelou quando a operação ocorreu.

Mark Esper, secretário da Defesa, tinha confirmado a morte de Hamza, em Agosto. A imprensa norte-americana já tinha avançado com a notícia, no final de Julho.

Considerado o filho preferido - até mesmo o sucessor designado - de Osama bin Laden, o fundador da rede que esteve na origem dos atentados de 11 de Setembro de 2001- o jovem, de 30 anos, integrava a lista negra norte-americana dos acusados de “terrorismo”.