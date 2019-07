Mundo

Trump confirma operação para deportar imigrantes

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou ontem, uma grande operação para deportar migrantes irregulares, começa neste fim-de-semana. “Eles vieram ilegalmente”, afirmou Trump aos jornalistas na Casa Branca.

Fotografia: DR

“Vamos expulsar as pessoas e levá-las de volta aos seus países”, acrescentou.

A operação começa amanhã, é destinada a duas mil pessoas, em pelo menos 10 cidades e pode incluir “deportações colaterais”, refere um relatório publicado pelo The New York Times.

Em Junho, Trump anunciou que os Estados Unidos iam deportar “milhões de imigrantes ilegais”, de acordo com o discurso contra a imigração irregular, o pilar da sua campanha e seu Governo.

A operação foi adiada, a fim de dar tempo ao Congresso para tentar um compromisso sobre as medidas de segurança a adoptar, na fronteira com o México.

Os democratas reagiram dizendo que esses planos ameaçam, potencialmente as pessoas que vivem nos Estados Unidos há anos e cujas famílias costumam incluir crianças americanas.

A ameaça de deportações assusta muitas comunidades nos Estados Unidos.

Várias Associações distribuem manuais que incluem instruções sobre como se comportar, se forem interpelados pelos agentes e quais são os seus direitos.

Organizações de direitos humanos uniram-se para processar o Procurador-Geral, William Barr, e as agências envolvidas para evitar deportações, afirmam que a operação de deportação viola o devido processo legal.