Trump critica a posição de Macron sobre OTAN

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou "desagradável" e "uma falta de respeito" a posição do Presidente francês, que afirmou recentemente, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, (OTAN) está em estado de "morte cerebral".

Trump iniciou, hoje, com esta resposta, uma conferência de imprensa conjunta com o secretário- geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, antes do início dos trabalhos da cimeira da organização, em Londres.

A cimeira assinala os 70 anos da Aliança Atlântica e termina hoje.

"Creio que é um insulto e fiquei surpreendido" pela frase de Emmanuel Macron, sublinhou o Presidente dos Estados Unidos, acrescentando que se trata de uma afirmação "perigosa" porque, disse, "ninguém precisa mais da OTAN do que a França".

Acordo com a China

Um acordo comercial com a República Popular da China pode ser "alcançado depois das eleições" presidenciais norte-americanas de 2020, disse, hoje, o Presidente dos Estados Unidos.

"Não tenho nenhum prazo", afirmou Trump, acrescentando que prefere pensar no período pós-eleitoral.

"De certa forma, gosto da ideia de aguardar até depois do período das eleições para alcançar um acordo com a China", disse, mostrando-se convencido de que vai ser reeleito nas presidenciais do próximo ano.

Trump mostrou-se confiante na possibilidade de um acordo com a República Popular da China apesar dos sinais contrários das últimas semanas, nomeadamente, do homólogo chinês Xi Jinping.

O Presidente Donald Trump criticou o Partido Democrata considerando que os "rivais" que apoiam o processo de destituição em Washington não são patriotas.

"São maus para o próprio país", disse Trump referindo-se aos Democratas norte-americanos que apoiam o processo para a destituição.

O Comité Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deve debater, amanhã, as questões constitucionais sobre o processo de destituição de Donald Trump, na mesma altura em que o Chefe de Estado participa na Cimeira da Aliança Atlântica.

"Penso que não é patriótico por parte dos Democratas promoverem esta actuação", acrescentou Trump, sublinhando que "não é bom" para os Estados Unidos.

Na segunda-feira, a mesma posição foi manifestada pelo secretário de Estado, Mike Pompeo, pelo conselheiro da Casa Branca, Pat Cipollone e pela assessora Kellyane Conway.

Trump disse que está concentrado nas políticas internas e externas, como o futuro da OTAN, mas se queixou de estar a ser atingido diariamente pela questão da destituição, devido às alegadas pressões junto do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para prejudicar Joe Biden, ex-vice-Presidente norte-americano e candidato à nomeação pelo Partido Democrata às eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2020.