Trump demite inspector-geral que lidou com “impugnação”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, classificou, ontem, como “uma desgraça” a maneira como o inspector-geral dos serviços americanos de inteligência, Michael Atkinson, lidou com a denúncia anónima que conduziu ao processo de impugnação presidencial.

“Penso que ele fez um trabalho terrível”, disse em conferência de imprensa o Presidente americano, que na noite de sexta-feira demitiu Atkinson sem avançar explicações. Durante o habitual encontro com a imprensa na Casa Branca, a propósito da propagação da infecção covid-19, Trump criticou duramente Atkinson, embora sem nunca mencionar o nome deste.

“Pegou numa informação falsa e foi a correr para o Congresso. Não é um grande fã de Trump, isso posso garantir-vos”, disse o Presidente americano, acrescentando que Atkinson devia ter falado primeiro com ele, em vez de avançar com a denúncia. Na madrugada de sábado a Associated Press avançou que Trump tinha demitido o inspector-geral dos serviços americanos de inteligência, Michael Atkinson, que recebeu e encaminhou a denúncia anónima que originou o processo de impugnação do Presidente americano.

Trump informou o Senado da decisão, sem avançar explicações. Em Agosto de 2019, Michael Atkinson considerou “credível e preocupante” a queixa apresentada por um membro anónimo dos serviços de inteligência, tendo-a encaminhado para as comissões de supervisão do Congresso, em cumprimento da lei americana.

Na queixa, o denunciante acusava Trump de pressionar a Ucrânia para investigar o ex-Vice-Presidente e actual candidato democrata às eleições presidenciais deste ano, Joe Biden, e o filho Hunter Biden, que integrou o conselho de administração de uma empresa ucraniana de gás.