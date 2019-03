Mundo

Trump desiste de novas sanções contra Pyongyang

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse sexta-feira, que vai reverter a decisão de aplicar novas sanções à Coreia do Norte, ordenando que sejam retiradas, numa mensagem através da rede social Twitter.

Fotografia: DR

“Foi anunciado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que seriam lançadas sanções adicionais de larga escala à Coreia do Norte. Eu ordenei hoje (sexta-feira) que essas sanções adicionais fossem retiradas”, escreveu Donald Trump na sua página de Twitter.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, explicou aos jornalistas que Donald Trump “gosta do Presidente Kim Jong-un e acha que essas sanções não serão necessárias”. Contudo, Sanders não respondeu às perguntas dos jornalistas sobre a que sanções se referia o Presidente. Na quinta-feira, o Governo norte-americano penalizou duas empresas de navegação chinesas suspeitas de ajudar a Coreia do Norte a fugir às sanções norte-americanas.

Para justificar essa medida, o conselheiro de segurança de Donald Trump, John Bolton, disse que a indústria marítima deve ser activa a impedir práticas ilícitas de transporte de produtos para a Coreia do Norte.

Essas sanções foram consideradas pela Casa Branca prova de que Washington continuava a exercer pressão sobre a Coreia do Norte, para levar o Presidente Kim Jong-un a desistir do programa de armas nucleares.