Mundo

Trump e Bolsonaro falam sobre Venezuela

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o Chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, encontram-se, amanhã, durante um jantar privado, na Florida, no âmbito da visita oficial deste aos Estados Unidos, na qual entre outros temas vão debater a situação na Venezuela, anunciou, ontem, a Casa Branca.

Fotografia: DR



“O Presidente Trump e o Presidente Bolsonaro discutirão oportunidades para construir um mundo mais próspero, seguro e democrático”, afirmou a Casa Branca num comunicado.

Na agenda do encontro estarão ainda, segundo a Administração norte-americana, “oportunidades para restaurar a democracia na Venezuela, paz no Oriente Médio, implementação de políticas a favor do comércio e investimentos em infra-estruturas”. Jair Bolsonaro desloca-se à Florida entre hoje e terça-feira.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Chefe de Estado visita, no domingo, a Southcom, que é o comando responsável pelas Forças Armadas dos EUA na América Latina e no Caribe.