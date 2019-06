Mundo

Trump escolhe Mark Esper para secretário de Estado da Defesa

O Presidente norte-americano indicou, na sexta-feira, Mark Esper para exercer o cargo de secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos, informou a Casa Branca, numa altura de nova escalada de tensão entre Washington e Teerão.

A nomeação de Mark Esper, que substituiu Patrick Shanahan, carece ainda de aprovação do Senado dos EUA. Além de Esper, Trump nomeou David L. Norquist como o "número dois" do Pentágono e Ryan D. McCarthy como o novo secretário do Exército.

Trump já tinha avançado a sua intenção de escolher Esper como novo chefe do Pentágono, na terça-feira, quando anunciou que Patrick M. Shanahan, secretário de Estado da Defesa interino, havia renunciado ao cargo alegando por motivos pessoais.

"O Mark e eu não temos dúvidas de que ele fará um trabalho fantástico!", Disse Trump no Twitter.

Trump nomeou-o em 2017 como secretário do Exército, cargo para o qual foi confirmado no Senado por 89 votos a favor e 6 contra. Ex-soldado, Esper, de 55 anos, lutou no Iraque durante a Guerra do Golfo de 1991, antes de voltar para a indústria de defesa.

Para além disso, o novo secretário de Estado da Defesa já tinha sido assessor de Política de Defesa no Senado, trabalhou para a Câmara de Comércio dos Estados Unidos em questões de propriedade intelectual e para a "American Aerospace Industries Association".