Trump foi alertado para os perigos da pandemia, pelo menos, 12 vezes

O Presidente dos Estados Unidos recebeu várias informações a propósito da Covid-19 entre Janeiro e Fevereiro, mas optou por ignorar.

Donald Trump terá sido alertado em, pelo menos, 12 ‘briefings’ presidenciais diários para os riscos inerentes à pandemia do novo coronavírus, mas optou por ignorá-los, segundo revelou, ontem, o jornal norte-americano "The Washington Post". As agências de inteligência terão feito saber ao Presidente dos Estados Unidos, entre Janeiro e Fevereiro, que a Covid-19, que então se começava a alastrar pelo mundo, deveria chegar brevemente ao país, ainda que sem sucesso.

Donald Trump terá, inclusive, sido informado de que havia uma alta probabilidade de a China estar a esconder a verdadeira dimensão do surto do novo coronavírus. Algo a que, no entanto, acabou por não prestar atenção.

Apesar de os referidos ‘briefings' diários terem começado a ser dominados por este tema no início de Fevereiro, o Presidente norte-americano, não só não fez caso, como desvalorizou, publicamente, a hipótese de este chegar ao país. “O sistema estava a piscar vermelho. Donald Trump podia não estar à espera disto, mas muitas outras pessoas no Governo estavam. Simplesmente, não conseguiram com que fizesse alguma coisa”, afirmou uma fonte anónima à publicação.