Mundo

Trump garante que Kim Jong-un lhe pediu desculpa pelos testes com mísseis

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que o homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, quer voltar às negociações com os Estados Unidos e que lhe pediu desculpas pelos recentes testes com mísseis de curto alcance na península coreana.

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América

Fotografia: DR

Trump fez as revelações através de publicações na conta da rede social Twitter. O Presidente norte-americano declarou que Kim, "muito gentilmente", disse que gostaria de encontrar-se com o Presidente norte-americano e começar as negociações após o fim do exercício militar conjunto dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Na longa carta, segundo Trump, Kim teria ainda pedido desculpas pelos recentes testes que a Coreia do Norte tem realizado com mísseis na região da península coreana e que estes acabariam assim que os exercícios militares com os sul-coreanos terminassem.

"Estou ansioso para ver Kim Jong-un num futuro não muito distante! Uma Coreia do Norte livre de armas nucleares levará a ser um dos países mais bem-sucedidos do mundo!", publicou o Presidente norte-americano no Twitter. Os dois líderes encontraram-se três vezes, em Singapura, Hanói e na zona desmilitarizada coreana. Os EUA e a Coreia do Sul reduziram os principais exercícios militares conjuntos desde a primeira cimeira de Trump e Kim em Junho de 2018, mas neste momento, estão a decorrer exercícios militares entre os dois países, para o desagrado dos norte-coreanos.