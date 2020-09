Mundo

Trump justifica-se no Twitter sobre declarações de impostos. "Fake News"

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) abordou esta segunda-feira, através do Twitter, os relatórios sobre as suas declarações de impostos, revelados ontem, pelo jornal New York Times, e que garantem que Donald Trump pagou apenas 750 dólares em impostos federais em 2016, ano em que foi eleito, e outro tanto em 2017.

Fotografia: DR

Mas, de acordo com o presidente norte-americano, as informações reveladas pelo jornal foram obtidas ilegalmente e são "fake news" com segundas intenções, quando faltam apenas dois meses para as eleições.

"A 'Fake News Media', assim como nas eleições de 2016, está a trazer à tona os meus impostos e todos os tipos de outras baboseiras com informações obtidas ilegalmente e com segundas intenções. Paguei muitos milhões de dólares em impostos, mas tinha direito (...) à depreciação e créditos fiscais", tweetou Donald Trump, esta segunda-feira.

Mas o Presidente dos EUA não ficou por aqui. Depois de recusar responder às perguntas dos jornalistas sobre estas questões, nas redes sociais, Donald Trump mostrou-se bastante interessado em justificar-se.

"Além disso, se olharem para os activos extraordinários dos meus rendimentos, o que o 'Fake News' não fez, estou extremamente mal - tenho muito pouca dívida em comparação com o valor dos activos. Muitas dessas informações já estão arquivadas e há muito tempo que digo que as posso divulgar", lê-se num segundo tweet.

Ainda sobre o mesmo assunto, o Presidente dos EUA garante, novamente via Twitter, que a partir do momento em que anunciou que se ia candidatar, mostrou "todos os bens, activos e dívidas".

"Uma declaração impressionante e fui o único presidente eleito a prescindir dos meus 400 mil dólares mais salário presidencial", salientou.