Mundo

Trump nega informações de ex-conselheiro nacional

O Presidente dos EUA, Donald Trump, negou, ontem, ter condicionado a concessão de ajuda militar à Ucrânia, a investigação a um rival, que estão na base do julgamento como afirmou um ex-conselheiro num manuscrito.

Fotografia: DR

Os “media” norte-americanos revelaram, ontem, que o ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca John Bolton escreveu, num livro que aguarda publicação, que Trump quis reter centenas de milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia até que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, concordasse em anunciar que iria investigar a actividade da família Biden junto de uma empresa ucraniana envolvida num caso de corrupção.

A revelação contraria a posição da equipa jurídica de Trump, no julgamento político que decorre no Senado, no âmbito do processo de “impeachment”, que tem insistido em que o Presidente norte-americano nunca vinculou a suspensão da ajuda militar à Ucrânia às investigações ao ex-vice-Presidente Joe Biden e ao filho Hunter, na empresa ucraniana Burisma.

“Eu nunca disse a John Bolton que a ajuda à Ucrânia estava ligada às investigações aos democratas, incluindo aos Biden”, escreveu ontem Donald Trump na conta pessoal da rede social Twitter.

Donald Trump acrescentou que Bolton "nunca se queixou desse facto", enquanto ocupou o cargo de conselheiro de Segurança Nacional, de que se demitiu em Setembro, por discordâncias com decisões políticas do Presidente.