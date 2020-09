Trump pede a Biden que faça teste antidoping antes ou depois de debate

Moxico: Circulação interrompida entre Luchase e Bundas

A circulação rodoviária no troço entre os municípios do Luchase e dos Bundas, na província do Moxico, na Estrada Nacional 180, está interdita para camiões, devido a um acidente que danificou a ponte metálica sobre o Rio Luconha, com 27 metros de comprimento e sete de largura.