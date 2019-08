Trump pede a Pequim que negocie com manifestantes de Hong kong

Girabola, paixão das multidões volta aos relvados

Como há 40 anos, ainda no fervor do “Estado Novo”, a tribo do futebol volta a ser convocada para uma longa e intensa viagem de emoções fortes, durante 10 meses. Uma prova com nome próprio, Girabola, que encerra em si muito do orgulho de ser angolano.