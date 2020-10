Mundo

Trump perde popularidade junto das Forças Armadas

A popularidade de Donald Trump junto das Forças Armadas caiu ao longo do mandato do Presidente dos EUA, apesar do esforço da Casa Branca para se aproximar das expectativas dos militares, referiu, ontem, a revista Milittary Times .

Os pronunciamentos de Donald Trump sobre as Forças Armadas não agradam às altas patentes

Fotografia: DR

Tradicionalmente, os presidentes republicanos são mais do agrado das elites militares norte-americanas, acusadas pelos democratas de preferirem governos que sejam mais belicosos e apoiem mais negócios de compra e venda de armas.



Contudo, Trump parece ser uma excepção, tendo começado o mandato com um nível de popularidade de 46 por cento, junto das Forças Armadas, mas estando agora a terminá-lo com uma queda que o leva para apenas 38 por cento de aprovação, de acordo com sondagens da revista Military Times.



O Presidente atribui al-guns dos atritos com as Forças Armadas ao facto de não ter agradado a muito generais, ao defender a retirada de forças militares norte-americanas de vários teatros de guerra espalhados pelo mundo, como a Síria ou o Afeganistão.



“As pessoas no topo do Pentágono não gostam muito de mim, porque tudo o que eles querem fazer é lutar em guerras, para que essas maravilhosas empresas que fazem bombas e fazem aviões, e tudo o resto, estejam felizes”, denunciou Trump, perante um grupo de jornalistas, no final de 2019.



“Eu não digo que os militares estão apaixonados por mim. Os soldados estão”, disse Trump, este ano, quando foi criticado por ter desvalorizado o papel das Forças Armadas, deixando mais uma farpa para o topo da hierarquia militar.



Este Verão, a revista Atlantic ressuscitou um tema que tinha causado embaraço à Casa Branca em 2018, quando Trump se recusou a participar num evento em memória dos soldados norte-americanos mortos em combate durante o desembarque da Normandia, em 1944, alegando as más condições atmosféricas para se deslocar de helicóptero desde Paris até essa praia francesa.



Segundo o relato da revista, confrontado com a ausência no evento, Trump ter-se-ia referido aos soldados caídos durante a Segunda Guerra Mundial como “falhados”.



A Casa Branca desmentiu esta versão e Trump apressou-se a dizer que tinha “gran-de estima” pelos militares e pela acção que desempenham “na segurança interna e ex-terna”, mas a polémica já tinha estalado e, nas redes sociais e em muitos artigos de prestigiados jornais e revistas, muitos militares na reserva exprimiram o desconforto com a forma como o Presidente se tinha referido aos soldados mortos em combate.



Donald Trump aproveitou a ocasião para reforçar o seu apreço pelos soldados, mas mantendo distanciamento relativamente às mais altas patentes. “Eu aprendo mais com os soldados, sobre o que está a acontecer nas Forças Armadas, do que com os generais. Detesto dizê-lo. Mas já o disse aos generais”, afirmou Trump, durante uma conferência com dirigentes do Partido Republicano, em 2019.



O afastamento de Trump relativamente ao Pentágono já vinha do início do seu mandato, logo em 2016, quando entrou em rota de colisão com o então secretário de Defesa, Jim Mattis, sobre as nomeações para o comando da OTAN e do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas.



Contra a sugestão de Mattis (que viria a ser demitido pelo Presidente, na sequência de várias divergências), Trump nomeou Mark Milley para chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, criando inegável mal-estar no Pentágono.



Sinal desse desconforto foi uma carta aberta, escrita em 2018, pelo almirante William McRaven - que tinha liderado a operação “Neptune Spear” (que matou Osama bin Laden, no Paquistão, em 2011)- a criticar a forma como o Presidente tinha retirado permissões de segurança ao director da CIA John Brennan, uma figura muito apreciada no Pentágono, pela forma como tinha criado boas relações entre as Forças Armadas e os serviços de informações. “Como norte-americanos, devemos estar assustados, ter muito medo sobre o futuro da nação, Trump está a trabalhar activamente para minar todas as mais importantes instituições deste país”, escreveria, em 2019, McRaven, num artigo muito comentado nos 'media' norte-americanos.



Veterano republicano muda afiliação e faz campanha por Biden



O veterano de guerra David Weissman, que votou no Presidente Donald Trump em 2016, mudou a sua afiliação partidária para o Partido Democrata e está a fazer campanha em Palm Bay, Florida, para eleger Joe Biden.



“Pensava que Trump falava pelos veteranos. Era como se ele soubesse o que os veteranos queriam”, disse à Lusa o ex-militar, de 40 anos, que serviu duas vezes no Afeganistão. “Depois descobri a verdade sobre ele, sobre a corrupção, os laços com a Rússia, um homem de negócios falhado, coisas tão más”, afirmou.



“Quando votei em Trump pensei que era uma pessoa como deve ser. Não era perfeito, ninguém é, mas nunca me apercebi de quão mau ele era”, disse Weissman. O ex-militar acabou por se afastar da base de apoio do Presidente e passou para o lado oposto, estando agora a fazer campanha por Joe Biden na Florida, onde reside, um dos Estados considerados decisivos na eleição de 3 de Novembro.



“Vou passar informação aos eleitores sobre os candidatos democratas, não apenas Joe Biden, mas também aos outros nas eleições locais no Estado da Florida”, descreveu.



A forma pública como a mudança de Weissman decorreu - o ex-militar tem mais de 220 mil seguidores na rede social Twitter e tornou-se membro do Comité da Florida para o Project Lincoln, uma organização de republicanos contra Trump - tornou-o num alvo dos apoiantes do Presidente.



Weissman endereçou, também, as críticas que o Presidente alegadamente fez aos soldados que morreram em guerras, classificando-os de “perdedores” e “fracassados”, segundo uma reportagem da revista The Atlantic e declarações da jornalista da Fox News Jennifer Griffin, críticas que o Presidente negou ter feito. “Honestamente, não duvido que ele tenha mesmo dito tudo aquilo sobre os soldados que morreram”, afirmou Weissman. “Qualquer crítica que lhe façam ele diz que são notícias falsas. Há uma gravação dele a falar mal dos generais, há um histórico da forma como ele tem desrespeitado os veteranos, soldados como John McCain”, disse.



O ex-Presidente dos EUA Barack Obama participa, também na quarta-feira, no primeiro evento de campanha no terreno para apoiar o candidato democrata às presidenciais e seu antigo “braço direito”, Joe Biden.



“Em 21 de Outubro, o Presidente Obama (nos EUA há o hábito de designar os antigos titulares de cargos públicos fazendo anteceder o seu nome com o do cargo ocupado) vai deslocar-se a Filadélfia, na Pensilvânia, para fazer campanha por Joe Biden e Kamala Harris”, a candidata à Vice-Presidência, anunciou, ontem, a equipa de campanha de Biden.



Não foram avançados mais detalhes sobre a acção.



O Estado da Pensilvânia é considerado um dos decisivos para o resultado das presidenciais. Trump venceu em 2016 com uma margem escassa.



Foi em Abril que Barack Obama, muito popular entre os democratas, anunciou oficialmente o apoio ao candidato do partido à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, considerando-o capaz de guiar os EUA “através de algumas das horas mais sombrias” do país, quando este está enlutado pelo novo coronavirus.