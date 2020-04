Trump suspende a imigração

Menongue nega orçamento milionário em lar de idosos

O director do Gabinete de Estudo, Planeamento e Estatística (GEPE) do Governo Provincial do Cuando Cubango, Elias Paganini da Silva, esclareceu, ontem, as dúvidas que pairam sobre a verba de 142 milhões e 970 mil kwanzas para a reabilitação e construção do muro de vedação do lar da terceira idade de Menongue.