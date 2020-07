Mundo

Trump usa pela primeira vez em público uma máscara

Trump voou de helicóptero para o Walter Reed National Military Medical Center, nos subúrbios de Washington, para um encontro com os militares infectados pelo novo coronavírus e com os que prestam cuidados de saúde ou cuidam de doentes da Covid-19.

Ao deixar a Casa Branca, Donald Trump disse aos repórteres: “Quando se está num hospital, especialmente...penso que é esperado que se use uma máscara”. Trump estava a usar uma máscara no corredor de Walter Reed, quando começou a visita, mas não a tinha quando saiu do helicóptero.

O Presidente não tinha usado máscara desde o início da pandemia nos EUA, em Março, doença que já infectou mais de 3,2 milhões de pessoas e matou pelo menos 134 mil no país.

Os republicanos mais proeminentes, incluindo o vice-Presidente, Mike Pence, foram apoiando e aderindo ao uso da máscara à medida que o novo coronavírus ganhava terreno. Trump, contudo, recusou-se a usar máscara em conferências de imprensa de actualização de dados sobre a situação da pandemia no país, comícios e outros eventos públicos.

Pessoas próximas do Presidente dos EUA disseram à agência de notícias Associated Press, que Trump receava que uma máscara o fizesse parecer fraco e que desviasse o foco para a crise de saúde pública e não para a recuperação económica.

Embora não usasse máscara, Trump enviou diferentes sinais sobre máscaras, reconhecendo que estas eram apropriadas a ser usadas num ambiente interior onde as pessoas estivessem próximas umas das outras.

Porém, o Presidente norte-americano acusou os repórteres de as usarem para serem politicamente correctos e publicou mensagens na plataforma Twitter a gozar com o democrata Joe Biden por usar uma máscara e insistindo que o seu adversário parecia fraco. O uso de máscaras tornou-se, assim, outra linha divisória na política norte-americana, com republicanos mais resistentes a usá-las do que os democratas.

Poucas máscaras foram vistas nos recentes eventos da campanha de Trump em Tulsa, Oklahoma, Phoenix e Mount Rushmore, no Dakota do Sul.

A única vez que foi conhecido que Trump usava uma máscara foi durante um momento privado de uma visita a uma fábrica da Ford, no Michigan.