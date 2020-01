Mundo

Trump vai assinar acordo com a China a 15 de janeiro ou "pouco depois"

A data da assinatura do acordo comercial entre os EUA e a China pode não ser assim tão certa.

De acordo com Notícias ao minuto, o presidente dos EUA, Donald Trump, que já tinha apontado o dia 15 de janeiro como a data da assinatura, anunciou, na quarta-feira, que esse compromisso pode acontecer "pouco depois".

Numa entrevista ao canal ABC TV, citada pela Reuters, Trump afirmou: "Vamos assinar no dia 15 de janeiro - acho que será no dia 15 de janeiro, ou pouco depois, mas penso no dia 15 de janeiro - um grande acordo com a China".

A data de 15 de janeiro tinha sido previamente anunciada por Donald Trump no último dia do ano passado. Esta semana, a China confirmou que iria a Washington assinar o acordo e que se faria representar pelo vice-presidente Liu He.

Após quase 18 meses de guerra comercial, com os governos dos dois países a impor taxas alfandegárias sobre centenas de milhares de milhões de dólares de bens importados um do outro, os dois lados anunciaram, em dezembro passado, que alcançaram um acordo parcial que inclui a retirada progressiva de taxas e o aumento das importações de produtos norte-americanos por parte da China.

O vice-ministro do Comércio da China, Wang Shouwen, confirmou anteriormente que a primeira fase do pacto inclui questões sobre transferência de tecnologia, propriedade intelectual, expansão das trocas comerciais e estabelecimento de mecanismos de resolução de disputas.

Os Estados Unidos vão, no entanto, manter taxas alfandegárias adicionais de 25% sobre 250.000 milhões de dólares (quase 225.000 milhões de euros) de bens importados da China e de 7,5% sobre mais 120.000 milhões de dólares (quase 110 mil milhões de euros).

As tensões comerciais entre as duas principais economias mundiais tiveram graves consequências para a economia mundial.

Nas últimas previsões para a economia mundial, publicadas em outubro passado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu as perspetivas de crescimento, para este ano, para 3%, dois décimos a menos que a previsão feita em julho, face ao agravar da disputa comercial.

Numa entrevista ao canal ABC TV, citada pela Reuters, Trump afirmou: "Vamos assinar no dia 15 de janeiro - acho que será no dia 15 de janeiro, ou pouco depois, mas penso no dia 15 de janeiro - um grande acordo com a China".

