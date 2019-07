Mundo

Trump veta proibição de venda de armas à Arábia Saudita

O Presidente norte-americano, Donald Trump, vetou hoje as resoluções do Congresso que bloqueavam a venda de armas à Arábia Saudita e a outros aliados.

Estas resoluções, adoptadas na semana passada, “iriam enfraquecer a competitividade da América no mundo e prejudicariam importantes relações” que o país tem com os “aliados e parceiros”, escreveu Trump numa carta enviada ao Senado.

“Por estes motivos, é meu dever reenviar [estas resoluções] ao Senado sem a minha aprovação”, acrescentou. Na semana passada, a Câmara dos Representantes dos EUA condicionou a vendas de armas à Arábia Saudita à autorização do Congresso, depois de o Senado ter votado no mesmo sentido em junho.

A decisão significou um revés para o Presidente norte-americano, que podia exercer, no entanto, o seu direito de veto. Apesar do apoio da Câmara dos Representantes e do Senado, era necessária a assinatura de Trump para que a legislação entrasse em vigor e era previsível que este usasse o poder de veto.

No total, a câmara baixa do Congresso aprovou três resoluções, que já tinham sido aprovadas na câmara alta, que pretendiam impedir que Trump vendesse armas sem autorização do Congresso, designadamente à Arábia Saudita, Espanha, Reino Unido, Itália, Emirados Árabes Unidos e Jordânia.

Os contratos de armamento, estimados em 8 mil milhões de dólares, incluem milhares de munições teleguiadas, outras bombas e munições, e apoio à manutenção de aeronaves.

Devido à morte de civis no Iémen, os representantes tinham aprovado uma resolução na qual se pedia a suspensão do apoio militar à Arábia Saudita nesse conflito, a menos que fosse para combater directamente a Al-Qaeda, o que Trump vetou imediatamente.

Os congressistas também têm sido muito críticos com as autoridades sauditas, pelo seu alegado envolvimento no assassínio do jornalista Jamal Khashog