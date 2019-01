Mundo

Trump admite declarar emergência nacional

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu no fim-de-semana a eventualidade de declarar o estado de emergência nacional.

“Posso decidir a emergência nacional, depende do que ocorrer nos próximos dias”, declarou aos jornalistas antes de partir para Camp David, a residência presidencial, nos arredores da capital federal Washington.

Trump disse que foi eleito para proteger os norte-americanos

O desacordo entre Trump e os democratas, agora com maioria na Câmara dos Representantes, sobre os fundos necessários para construir o muro na fronteira com o México mantém a Administração dos EUA num encerramento parcial ('shutdown') desde 22 de Dezembro.

Esse “shutdown” abrange diversos departamentos e cerca de 800 mil dos 2,1 milhões de funcionários federais estão afectados. “Não gosto de fazer isto, não me divirto a fazer isto”, afirmou Trump numa referência à paralisação administrativa, mas assinalou que foi eleito para “proteger” os Estados Unidos.

Trump disse que anteriores Presidentes não tiveram a “coragem” para construir o muro, nem para decidir a transferência da Embaixada dos EUA de Telavive para Jerusalém.

Desde a passada sexta-feira que o Presidente ameaçava declarar uma situação de emergência nacional para ordenar a construção de um muro fronteiriço com o México sem a necessidade da aprovação de fundos por parte do Congresso.

“Podemos declarar uma emergência nacional e construi-lo muito rapidamente. Não o fiz, mas talvez o faça. Mas também podemos fazê-lo através de uma negociação, não vamos inventar”, argumentou Trump na ocasião.

/>O vice-Presidente Mike Pence, a secretária da Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen e Jared Kushner, genro e assessor do Presidente, reuniram-se no sábado com os líderes democratas, mas sem obterem qualquer progresso.

Esta é a terceira paralisação administrativa que Trump enfrenta, tendo a primeira sido em Janeiro de 2018 e durado três dias, e a segunda em Fevereiro, apenas por algumas horas.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, assegurou que a Administração Trump está a explorar “todas as opções disponíveis” para que o Presidente dos EUA possa construir o muro fronteiriço com o México sem os recursos do Congresso.

“O Presidente está preparado para fazer o que seja necessário para proteger as nossas fronteiras, para proteger as pessoas deste país”, declarou Sanders ao canal televisivo Fox News, quando respondia à eventualidade de Trump ordenar a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México com fundos destinados a construções militares.

Sarah Sanders assinalou que “estão a ser procuradas e exploradas todas as opções disponíveis que tem o Presidente”. A porta-voz assinalou que “qualquer acção” decidida pelo líder da Casa Branca “será legal”.