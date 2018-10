Mundo

Trump corta ajudas a países da América

O Presidente dos Estados Unidos avançou ontem que Washington vai “cortar ou reduzir substancialmente” as ajudas económicas a três países da América Central que têm sido ineficazes a travar uma marcha de migrantes em direcção à fronteira norte-americana.

“Guatemala, Honduras e El Salvador não conseguiram impedir que as pessoas deixassem o seu país e viessem ilegalmente para os Estados Unidos”, escreveu Trump na rede social Twitter.

Trump concretiza assim as ameaças que lançou na semana passada, dias depois do início de uma movimentação em massa de migrantes oriundos das Honduras, já apelidada como a “Marcha dos Migrantes.

”Nos últimos dez dias, vários milhares de hondurenhos, incluindo famílias inteiras, têm percorrido a pé muitas centenas de quilómetros e cruzado as fronteiras de vários países da América Central com um único objectivo: entrar no território dos Estados Unidos.

Fugir da miséria, da violência de grupos criminosos organizados nas Honduras e alcançar o 'sonho americano' são as principais motivações destas pessoas.

Trump sublinhou que entre as pessoas que integram a caravana de milhares de imigrantes estão “criminosos e cidadãos não identificados do Médio Oriente.”

No ano fiscal de 2017, os três países mencionados por Trump receberam, em conjunto, dos Estados Unidos fundos superiores a 500 milhões de dólares.

Ainda sobre a “Marcha dos Migrantes”, Trump reiterou as críticas ao México, afirmando que as forças de segurança mexicanas se têm revelado “incapazes de travar” a caravana.

“Infelizmente, parece que a Polícia e as forças militares do México não conseguem travar a caravana”, escreveu numa outra mensagem no Twitter. Trump assegurou ainda que alertou as forças militares e de patrulhamento fronteiriço norte-americanas que o país enfrenta uma “emergência nacional.”

A Casa Branca não forneceu, até ao momento, mais pormenores sobre esta diligência presidencial.

O Presidente norte-americano garantiu que tudo foi feito para “deter o assalto” de milhares de migrantes hondurenhos, a partir do sul do México.



“Todos os esforços estão a ser feitos para impedir o ataque de migrantes ilegais de cruzar a nossa fronteira a sul. As pessoas têm que solicitar primeiro asilo no México e, se não o fizerem, os Estados Unidos irão recusá-las”, lê-se numa publicação de Donald Trump na rede social Twitter.

Num segundo 'tweet', o Presidente norte-americano afirmou que “as caravanas são uma desgraça para o Partido Democrata”, exigindo “mudem as leis da imigração agora!”, depois de ter acusado os democratas, em minoria no Congresso norte-americano, de encorajarem as migrações em massa para os Estados Unidos.

“Devo pedir ao México que páre este assalto - e se não for capaz, chamarei o Exército americano para fechar a nossa fronteira a sul”, tinha afirmado Donald Trump na quinta-feira.

Cerca de três mil hondurenhos retomaram a marcha em direcção aos Estados Unidos, a partir de Ciudad Hidalgo, enquanto outro milhar aguardava num ponto de fronteira para poder entrar de forma legal no país.

Inicialmente, as autoridades mexicanas conseguiram bloquear a 'caravana', que estimam ser composta por cerca de quatro mil pessoas, mas muitos migrantes entraram ilegalmente no país pelo rio Suchiate, que separa o México da Guatemala.

Esta grande movimentação de migrantes, que mobiliza famílias inteiras, começou quando cerca de dois mil migrantes hondurenhos saíram a pé de San Pedro Sula, a cerca de 180 quilómetros a norte da capital das Honduras, Tegucigalpa, em resposta a um apelo publicado nas redes sociais.

A caravana foi apelidada de 'Marcha dos Migrantes' por vários países da América Central.