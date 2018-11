Mundo

Trump critica criação de exército europeu

O Presidente dos Estados Unidos da América criticou ontem o homólogo francês assim que chegou a Paris para as comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, a propósito da proposta de criação de um exército europeu.

Presidente norte-americano foi recebido por homólogo francês

Fotografia: DR

Donald Trump, acompanhado da mulher, Melania, reuniu-se com Emmanuel Macron com quem assegura ter uma certa cumplicidade, apesar dos desacordos acentuados, do Irão ao comércio, passando pelo clima.

“O Presidente Macron acaba de sugerir que a Europa construa o seu próprio Exército, para se proteger dos Estados Unidos da América, da Rússia e da China”, escreveu Trump, na mensagem divulgada pela rede social Twitter, momento antes de aterrar no aeroporto internacional de Orly, em Paris.

“Muito insultuoso. Talvez a Europa devesse pagar antes a sua parte à OTAN, que os EUA subsidiam largamente!”, acrescentou Donald Trump. Na mensagem, Trump aludia às declarações de Macron, feitas na terça-feira, que apelou à criação de “um verdadeiro exército europeu” para melhor proteger o velho continente. “Só protegeremos os europeus se decidirmos ter um verdadeiro exército europeu”, proclamou o Presidente francês, considerando ser necessário a Europa proteger-se da China, da Rússia e, mesmo, dos EUA.

Actualmente, não existe qualquer exército europeu supranacional. O tema, que é recorrente, continua minado, porque coloca no centro a soberania dos Estados-membros.

Esta é a segunda visita de Trump a Paris, desde que chegou à Casa Branca, depois da de 14 de Julho de 2017, que menciona com regularidade e muito entusiasmo.

Entretanto, o Presidente francês, afirmou que o “exército europeu” que defende não tem como alvo os Estados Unidos, reportando-se à “confusão” na interpretação que desencadeou a fúria de Donald Trump.