Mundo

Trump dá ordem de disparos contra migrantes agressivos

O Presidente norte-americano, Donald Trump, advertiu, que os militares em serviço na fronteira dos EUA com o México podem abrir fogo se forem apedrejados por migrantes que tentam entrar de forma irregular no país.

Presidente norte-americano endurece medidas contra pessoas que tentam atravessar a fronteira

Fotografia: DR

Em declarações à imprensa, na Casa Branca, o governante garantiu que alguns migrantes lançaram pedras à Polícia mexicana de uma forma “agressiva e violenta” enquanto tentavam passar por eles sem serem barrados.

“Não vamos aceitar isso. Se eles quiserem atirar pedras aos nossos militares, os nossos militares vão responder”, disse, acrescentando que as tropas destacadas nas fronteiras devem considerar que uma pedra é como uma arma.

O anúncio do Presidente dos EUA surgiu nas vésperas das eleições legislativas intercalares, que se realizam no próximo dia 6 de Novembro, e depois de ter enviado mais tropas para a fronteira sul e de ter ameaçado eliminar o “direito de solo”, consagrado na Constituição, que determina que todas as crianças nascidas em território norte-americano, mesmo que sejam filhas de imigrantes ilegais, tenham direito à nacionalidade norte-americana. Desde o dia 13 de Outubro, várias caravanas de migrantes de diversos países da América Central dirigem-se, lentamente, para norte com o objectivo de entrar nos EUA. O caso tem sido referido, quase diariamente, por Donald Trump que anunciou medidas ainda mais duras para quem entrar ilegalmente no país.



Espionagem económica

Enquanto isso, a China desafiou os Estados Unidos a apresentarem provas do envolvimento de Pequim num caso de espionagem económica de um fabricante norte-americano de semi-condutores, por empresas chinesas e taiwanesas.

“Se os Estados Unidos estão verdadeiramente preocupados, devem apresentar provas concretas”, declarou Lu Kang, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

A Justiça norte-americana acusou na quinta-feira uma empresa controlada pelo Governo chinês e outra taiwanesa, assim como a três cidadãos taiwaneses de tentarem roubar segredos industriais da companhia Micron Technology.

“Como este caso e outros recentes mostraram que a espionagem económica chinesa contra os Estados Unidos aumenta rapidamente”, afirmou o ministro da Justiça norte-americano, Jeff Sessions, ao anunciar as acções judiciais. A Micron, sediada no estado de Idaho (noroeste) é o quarto fabricante mundial de semi-condutores (que constituem os 'chips') com 20 a 25 por cento do mercado da indústria dos DRAM ('chips' de memória de acesso aleatório dinâmica), “uma tecnologia que os chineses não possuíam até recentemente”, precisou Sessions, calculando o prejuízo para a empresa norte-americana em 8,75 mil milhões de dólares.

São acusadas a empresa estatal chinesa Fujian Jinhua Integrated Circuit, a taiwanesa United Microelectronics Corporation (UMC) e três cidadãos taiwaneses, entre os quais Chen Zhengkun, também conhecido com Stephen Chen, antigo director de uma filial taiwanesa da Micron, MMT.

A Justiça anunciou ainda uma acção civil para impedir as duas empresas de transferirem a sua tecnologia e produtos de entrarem em território norte-americano.