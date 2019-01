Mundo

Trump foi investigado por ameaça à segurança

Dias depois da demissão de James B. Comey de director do FBI, pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, os agentes da Polícia Federal americana ficaram tão preocupados com o comportamento de Trump, que abriram uma investigação ao facto de o Chefe de Estado dos EUA poder estar a trabalhar em nome da Rússia contra os interesses de Washington, de acordo com agentes e outras fontes próximas da investigação, revelou ontem o jornal New York Times.

Presidente dos Estados Unidos

Fotografia: DR

Segundo o jornal, os agentes do FBI abriram uma linha de investigação para avaliar se as próprias acções do Presidente constituíam uma possível ameaça à segurança nacional.

Os agentes também procuraram determinar se Trump estava conscientemente a trabalhar a favor da Rússia ou se foi influenciado por Moscovo sem se aperceber.

A investigação liderada pelo FBI também tinha um aspecto criminal, que já é conhecido publicamente: se a demissão de Comey constituía obstrução à Justiça.

As autoridades suspeitaram dos laços de Trump com a Rússia durante a campanha de 2016, mas suspenderam a abertura de uma investigação sobre ele, em parte porque não sabiam como proceder com uma investigação de tamanha sensibilidade e magnitude.

As actividades do Presidente norte-americano, antes e depois da demissão de Comey em Maio de 2017, particularmente em dois momentos em que Trump associou a demissão do director do FBI à investigação russa, ajudaram a lançar este inquérito, revelaram as fontes.

Impasse no Governo

O impasse político que separa o Presidente Donald Trump e o Congresso criou o mais longo “shutdown” da história dos EUA, batendo o recorde de 21 dias estabelecidos durante a Presidência de Bill Clinton, em 6 de Janeiro de 1996. Trump continua a dizer que não vai assinar o projecto se o Congresso não incluir o financiamento de 5,7 milhões de dólares.