Trump impede visita de Pelosi ao Afeganistão

O Presidente norte-americano impediu a visita ao Afeganistão da presidente da Câmara dos Representantes, ao não autorizar o uso de um avião militar, depois de Nancy Pelosi ter solicitado a Donald Trump o adiamento do discurso sobre o Estado da União.

Fotografia: DR

O confronto entre o chefe da Casa Branca e a líder da Câmara dos Representantes, por causa do encerramento dos serviços do Governo federal, está a evoluir com contornos surrealistas. De forma dramática, Donald Trump escreveu uma carta a Nancy Pelosi na quinta-feira, mesmo antes de esta e outros congressistas partirem para uma viagem não anunciada ao Afeganistão e a Bruxelas. Donald Trump minimizou a deslocação como “um evento de relações públicas” e contrapôs que seria melhor se Pelosi permanecesse em Washington para negociar com ele a reabertura do Governo.“Obviamente, que se quiser fazer a sua viagem num voo comercial, estará no seu direito!”, disse Trump, em tom ferido desde que Pelosi lhe pediu para adiar o discurso sobre o Estado da União, previsto para dia 29.