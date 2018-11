Mundo

Trump pede reforço militar para travar os migrantes

O Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu ontem enviar até 15 mil militares para a fronteira entre os Estados Unidos e o México para impedir a entrada de uma caravana de migrantes.

Sul-americanos tentam contornar as barreiras fronteiriças para alcançar os Estados Unidos

Fotografia: DR

“Teremos até 10 mil a 15 mil militares no controlo fronteiriço”, disse o Presidente norte-americano aos jornalistas na Casa Branca.

O Chefe de Estado norte-americano afirmou que o movimento de tropas se destina a prevenir a entrada de uma caravana de migrantes da América Central. A caravana encontra-se a cerca de 1.600 quilómetros da fronteira. Trump disse que os Estados Unidos estarão preparados e que os migrantes não entram no país.

Actualmente há 2.100 guardas nacionais a ajudar no controlo da fronteira. O Pentágono disse que um adicional de 5.200 tropas no activo pode juntar-se a este efectivo. Na segunda-feira, centenas de elementos desta marcha que fogem da miséria e da violência nos respectivos países atiraram-se ao rio Suchiate, em Tucún Umán, na fronteira da Guatemala com o México, para contornar as barreiras da Polícia mexicana. “As caravanas são compostas por pessoas e combatentes ferozes”, escreveu Trump na rede social Twitter. Donald Trump colocou a imigração no centro da campanha eleitoral, para voltar a captar o seu eleitorado antes das eleições intercalares do dia 6 de Novembro.

Na terça-feira, anunciou que quer acabar com o “direito de solo”, consagrado na Constituição dos Estados Unidos, para impedir que crianças nascidas no país, filhas de imigrantes ilegais, possam automaticamente ter a nacionalidade norte-americana. A alteração, por decreto presidencial, desse princípio inscrito na Constituição debater-se-á, contudo, com grandes obstáculos jurídicos, segundo muitos especialistas.



Migrantes salvadorenhos

Uma segunda caravana formada por cerca de 600 migrantes salvadorenhos, incluindo crianças e mulheres, iniciou viagem na quarta-feira rumo aos Estados Unidos, disseram aos jornalistas porta-vozes dos migrantes. A caravana está dividida em dois grupos que saíram com pouco mais de uma hora de diferença, de San Salvador em direcção à fronteira com a Guatemala.

A caravana, que deve aumentar ao longo do percurso, é integrada por menores de idade, mulheres, jovens e adultos, que pretendem chegar aos EUA como os milhares de hondurenhos que ainda seguem o caminho para entrar em território norte-americano.

Os grupos estão acompanhados de agentes da Polícia Nacional Civil (PNC), informou o subcomissário Otto Urrutia, e serviços de emergência, que vão prestar socorro caso necessário.

Esta caravana começou a viagem três dias depois de um primeiro grupo de cerca de 500 pessoas ter iniciado o percurso de aproximadamente 4 mil quilómetros até a fronteira do México com os EUA, apesar dos diversos pedidos das autoridades para evitar esta prática devido aos riscos aos quais os viajantes são expostos.