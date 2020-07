Mundo

Tshisekedi condena actos de violência e destruição

O Presidente Félix Tshisekedi condenou, ontem, os actos de violência que levaram à morte de pessoas e à degradação de bens públicos e privados, na sequência das manifestações populares de 9 de Julho de 2020, na República Democrática do Congo, algumas das quais visavam uma tentativa de invasão da sede do Parlamento.

Fotografia: DR

Ontem, ao início da tarde, elementos da Polícia congolesa dispersaram militantes da coligação Lamuka que se concentravam para uma manifestação contra a homologação, pela Assembleia Nacional, do nome de Ronsard Malonda, para presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI), noticiou a AFP.

“Mesmo com as forças da ordem a cercarem a sede da Assembleia Nacional, os apoiantes de Lamuka estão decididos a manifestarem-se, conforme o apelo feito por Moise Katumbi, presidente interino da plataforma da oposição”, disse à imprensa um elemento próximo ao político congolês. Segundo a AFP, Tshisekedi denunciou anteriormente alegadas “irregularidades e contradições” verificadas no processo que conduziu à nomeação da direcção da CENI. O Presidente congolês exigiu a clarificação completa destes trágicos incidentes, o apuramento das responsabilidades e a punição dos culpados.

Tshisekedi, também apelou aos líderes das instituições da República, partidos políticos e à sociedade civil para se comportarem de forma irrepreensível, com base no respeito pelas leis do país e pelas cartas que regem as organizações privadas, a busca da paz social e a salvaguarda da unidade nacional, com base em valores éticos e morais.

Segundo as autoridades registaram-se duas mortes entre os manifestantes, na capital,Kinshasa, onde 20 agentes da Polícia ficaram feridos, incluindo dois gravemente, bem como 12 civis, para além de danos materiais significativos. Na província do Alto Katanga (Lubumbashi, Kasumbalesa e Kipushi), três manifestantes foram mortos e quatro ficaram feridos, acrescentou. No entanto, a inviolabilidade da sede do Parlamento, o objectivo último dos manifestantes, foi preservada.

Movimentos associativos próximos da Frente Comum para o Congo (FCC) liderada por Joseph Kabila, tinham acusado em declarações à AFP, o presidente interino da UDPS, Jean-Mark Kabund, de orquestrar uma “conspiração contra a Nação”.

Essas declarações dos responsáveis desses movimentos seguiram-se às manifestações organizadas sexta-feira pelo partido presidencial, e que tiveram lugar em várias capitais de províncias, resultando na morte de três pessoas.



Ataques rebeldes

Enquanto decorriam essas manifestações, pelo menos, 40 pessoas morreram na madrugada de ontem, em dois ataques, levados a cabo por grupos rebeldes na província de Ituri, no Leste do país, segundo informações das autoridades civis.

O primeiro ataque teve lugar em Banyali Kilo, com uma acção armada na aldeia de Bunzenzele levada a cabo por rebeldes da Coopérative pour le Développement du Congo (Codeco), um entre dezenas de grupos rebeldes que operam no Nordeste do país.

“Eram cerca das quatro horas da manhã quando o ataque à aldeia teve lugar. Cerca de 25 pessoas foram mortas e os feridos foram levados para o hospital de referência em Bunia, para tratamento médico”, disse Jean Bosco Lalo, presidente de Djugu, território de Ituri, por telefone, à agência de notícias espanhola Efe. De acordo com o responsável, as forças do Exército intervieram após se terem ouvido os tiros, “mas já era tarde demais”.

Pouco tempo depois, um segundo ataque na cidade de Irumu, desta vez levado a cabo por alegados rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas (ADF), matou mais 15 pessoas. “Foi exactamente um ataque semelhante ao que ocorreu quase ao mesmo tempo em Banyali Kilo”, confirmou Bosco Lalo.

O porta-voz do Exército congolês, Jules Ngongo, confirmou à Efe que tinha havido dois ataques e reiterou que tinham sido destacadas tropas para aquela zona.

Estes ataques surgem num momento em que alguns líderes políticos e senhores da guerra estão a tentar sensibilizar as comunidades locais de Ituri para que deponham as armas. Os ataques contra civis da ADF no Nordeste já causaram mais de mil mortes desde 2019, informou a Organização das Nações Unidas (ONU) numa investigação em 6 de Julho, e podem constituir crimes de guerra e contra a Humanidade.