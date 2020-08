Mundo

Tshisekedi dá possea 64 altos magistrados nomeados na RDC

O Presidente da RDC, Félix Tshisekedi, conferiu, ontem, posse aos 64 altos magistrados que nomeou a 17 de Julho, em vários decretos recentemente publicados, noticiou o jornal local online “7sur7.cd.

Fotografia: DR





Tratam-se dos magistrados do Tribunal de Cassação, do Conselho de Estado, do Tribunal Militar e dos tribunais comuns.



Entre eles figuram presidentes e conselheiros do Tribunal de Cassação, advogados gerais junto da Corte, do Conselho de Estado, um conselheiro do Tribunal Militar e advogados gerais das Forças Armadas da República Democrática

do Congo.