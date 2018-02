Mundo

Tsvangirai morreu na cidade de Joanesburgo

O líder do principal partido da oposição no Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, morreu na sequência de um cancro do cólon, anunciou ontem Elias Mudzuri, um dos vice-presidentes do partido.

Político Morgan Tsvangirai enfrentou Robert Mugabe

Fotografia: Jekesai Njikizana | AFP



“Como sabem, o presidente do nosso MDC (Movimento para a Mudança Democrática) Morgan Tsvangirai não estava bem desde há um certo tempo. É com tristeza que anuncio que perdemos o nosso ícone e o nosso combatente pela democracia”, anunciou Elias Mudzuri na sua conta na rede social Twitter.

Um outro alto responsável do partido também confirmou a informação à agência noticiosa France-Press, sob anonimato.

Tsvangirai foi um político de grande admiração entre os zimbabweanos, graças à luta que deu ao antigo Presidente Robert Mugabe. Morgan Tsvangirai chegou a desempenhar funções no Governo de Robert Mugabe, como primeiro-ministro, mas nunca perdeu o sentido da sua luta nem o ideal pela democracia.

Nos últimos anos, o político passou mais tempo na África do Sul para tratamento ao cancro num hospital de Joanesburgo, onde acabou por morrer. Tsvangirai ajudou a desenhar o novo rumo político do Zimbabwe, agora sob condução de Emmerson Mnangagwa, que assumiu o poder depois da renúncia de Robert Mugabe, alvo de grandes contestações que deram na sua perda de confiança.

A doença do líder do MDC foi tornada pública em 2016 e dividiu desde aí o partido. Agora, a principal força da oposição vai ter de escolher um novo presidente e relançar a campanha contra o Zanu-PF, que agora é liderado por Emmerson Mnangagwa, o sucessor de Robert Mugabe.

Ele era um dos fundadores do Movimento para a Mudança Democrática e o seu desaparecimento pode ter implicações imediatas, uma vez que a aliança de sete partidos, formada com o propósito de derrubar o Zanu-PF pode ficar fragilizada.