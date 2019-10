Mundo

Tswaneses escolhem deputados e líderes do poder local

Cerca de 900 mil eleitores votaram ontem no Botswana para eleger a futura composição da Assembleia Nacional e confirmar legalmente a extensão do mandato do Presidente Mokgweetsi Masisi.

Fotografia: DR

Com uma população estimada em 2.2 milhões de habitantes, o Botswana vai eleger os futuros 57 deputados, os mais de 90 responsáveis provinciais, além de, muito provavelmente, reeleger o Presidente da República, que conta com o apoio do seu antecessor, Ian Khama.

Segundo a Reuters, a grande dúvida destas eleições reside em saber qual a percentagem a obter pelo Partido Democrático do Botswana, há décadas no poder, face ao seu principal rival, o Movimento para a Mudança Democrática, dirigido por Duma Boko. A Reuters referiu que a votação decorreu sem incidentes, tendo o Governo decretado três dias de feriado nacional de modo a facilitar todo o processo.