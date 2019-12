Mundo

Tufão nas Filipinas causou 47 mortos

As autoridades filipinas elevaram, ontem, para 47 o número de pessoas mortas pelo tufão Phanfone, que causou estragos na área central do arquipélago, principalmente entre terça e sexta-feira da semana passada.

Os danos materiais causados pela tempestade avaliados em milhões de dólares

Fotografia: DR

No último relatório, o Centro Nacional de Desastres referiu que o tufão já está fora do arquipélago, mas que, além dos mortos, há 120 feridos e nove desaparecidos.

A maioria dos casos mortais ocorreram nas ilhas de Panay e Samar, na região de Visayas, embora o tufão também tenha causado fortes chuvas e inundações no caminho para o Noroeste do arquipélago.

O Phanfone, baptizado localmente como Ursula, destruiu barcos, casas e provocou inundações, afectando 1,7 milhões de pessoas, das quais mais de 106 mil ainda estavam, ontem, em abrigos temporários.

Os danos materiais são superiores a 22 milhões de euros, com mais de 304 mil residências, 372 escolas e 31 centros de saúde afectados, além de estragos em 54 estradas e quatro pontes. As Filipinas sofrem entre 15 e 20 tufões todos os anos durante a estação chuvosa, que começa por volta dos meses de Maio e Junho e geralmente termina entre Novembro ou Dezembro.

Em Novembro de 2013, o tufão Sui Haiyan causou mais de 6.300 mortos, mil desaparecidos e 14 milhões de desalojados com ventos de 235 quilómetros por hora, que causaram um tsunami que varreu quilómetros da costa.

De acordo com a agência France Press, o Phanfone pouco depois de ter passado de tempestade tropical a tufão, atingiu a ilha e Samara, com rajadas de 150 quilómetros por hora.

As regiões costeiras inundadas foram alvo de deslizamentos de terras e muitas famílias que hesitaram em deixar as casas porque queriam celebrar o Natal em casa fora vítimas directas do fenómeno, segundo a AFP.

De acordo com a AFP, milhares de pessoas ficaram retidas nos portos devido à interrupção das ligações marítimas nas regiões atingidas pela tempestade.

O anterior balanço das autoridades apontava para 28 mortos, dois feridos, e 12 desaparecidos.