Mundo

Túnis anuncia reformas sociais

Victor Carvalho

O Governo da Tunísia, depois de ser confrontado durante mais de uma semana com violentas manifestações de rua, decidiu ontem, no final de uma reunião de emergência, aprovar um pacote de reformas sociais que, de algum modo, respondem a algumas das preocupações levantadas pela população.

Onda de manifestações abalou a Tunísia devido ao aumento dos preços de bens de primeira necessidade, falta de emprego e situação de insegurança

Fotografia: Fethi Belaid | afp

Esta reunião aconteceu no mesmo dia em que se assinalou a queda do deposto Presidente Zine al-Abidine Ben Ali, a primeira grande vítima da chamada “Primavera Árabe” que começou precisamente sete anos atrás.

Ao fim de sete dias de violentas manifestações contra o aumento de preços de bens de primeira necessidade e que decorreram em quase todas as cidades da Tunísia, a polícia continua a intervir de forma cada vez mais dura tendo já detido mais de 800 pessoas. Há já a registar uma morte, de acordo com dados oficiais e um número indeterminado de feridos, entre populares e polícias.

O pacote de propostas para a aplicação de reformas sociais, aprovado pelo Governo, vai agora ser submetido ao Parlamento e inclui temas como a assistência médica, o aumento da ajuda aos mais carenciados, o congelamento ou a diminuição da taxa de aumento de combustíveis e das comunicações, além da fixação de uma nova verba para assistência aos mais carenciados.

As demonstrações de rua começaram no início do mês quando o Governo tunisino anunciou uma série de aumentos directos de preços, a retirada de subsídios a determinados produtos previstos no Orçamento Geral do Estado para 2018 e uma subida de impostos.

Em Dezembro, pouco antes da divulgação do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018, uma equipa do Fundo Monetário Internacional (FMI) esteve em Túnis e aconselhou o Governo tunisino a tomar “medidas urgentes” para reduzir o seu desequilíbrio orçamental. Nos últimos sete anos da era pós “Primavera árabe”, sucessivos governos falharam as tentativas de resolver o problema do desemprego, da pobreza e da insegurança, uma situação que se revelou fatal num país cuja principal indústria é o turismo.

Em 2015, a Tunísia foi abalada por uma onda de violentos ataques terroristas que tiveram por cenário as principais zonas turísticas e que visaram, sobretudo, cidadãos estrangeiros.Foi, pois, a perspectiva do seu agravamento social que levou milhares de pessoas agora às ruas, ignorando os avisos antecipadamente feitos pelo primeiro-ministro, Yousef Chahed, sobre a “inevitabilidade de 2018 ser um ano muito duro para os tunisinos”. No final da reunião ministerial de ontem, o responsável pela pasta do Interior, Khlifa Chibani, fez o balanço dos sete dias de manifestações sublinhando que haviam sido detidas 803 pessoas e que 97 elementos das forças de segurança tiveram que receber assistência hospitalar, não referindo o número de feridos ou de mortos entre os populares.

As Nações Unidas, na sexta-feira, haviam manifestado a sua preocupação pelo elevado número de detenções que se haviam registado em consequência das manifestações de rua.

O Presidente Beji Caid Essebsi, respondeu a essa preocupação acusando a imprensa internacional de estar a “amplificar” o que se passava com o único objectivo de “denegrir a imagem da Tunísia”.

No sábado, uma equipa ministerial convocou uma “reunião de crise” que colocou durante duas horas frente a frente o Governo, os partidos da oposição e organizações sindicais para tentar encontrar formas de aliviar a tensão social.

Nessa reunião, onde ficaram traçadas as linhas do pacote de reformas que vai ser hoje entregue no Parlamento, o ministro dos Assuntos Sociais, Mohammed Trabelsi, anunciou que o Governo iria rever o Orçamento Geral do Estado para 2018, incluindo nele uma verba equivalente a 70 milhões de dólares para um programa de assistência que vai beneficiar cerca de 250 mil famílias.

De recordar que foi na sequência de manifestações de rua que a 14 de Janeiro de 2011 teve início na Tunísia a chamada “Primavera Árabe” que acabou por “varrer” o norte de África e alguns países do Médio Oriente.

Tudo começou quando um jovem vendedor de rua se incendiou a si próprio, numa praça da capital tunisina, como forma de protesto contra a acção da polícia que lhe havia destruído uma banca de madeira na qual expunha os seus produtos.

Depois dessa morte a população revoltou-se, multiplicando-se as manifestações que rapidamente se alastraram a outros países obrigando à demissão forçada dos então Presidentes da Tunísia e do Egipto, respectivamente, Zine al-Abidine Ben Ali e Hosni Mubarak.

Egipto prepara-se para ir a votos e eleger novo Presidente

O Egipto, um dos países do norte de África mais afectado pela “Primavera Árabe”, prepara-se este ano para eleições num ambiente que continua marcado pela insegurança que resulta de uma série de atentados terroristas reivindicados por diferentes organizações.

Nesta altura desenha-se o cenário do actual Presidente, o antigo general Abdel Fatah al-Sisi, se apresentar sozinho a um novo mandato ou sem um rival que o possa minimamente incomodar.

O último primeiro-ministro do derradeiro Governo de Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq anunciou a semana passada que desistia de ser candidato considerando-se a si próprio como a “pessoa errada para esse trabalho”.

Depois de em Novembro do ano passado ter dito que era candidato, Shafiq volta agora atrás deixando surpreendidos todos os que apostavam nele para uma presidência afastada das elites militares e mais concentrada no conservadorismo saudosista dos tempos de Mubarak.

Shafiq exilou-se em 2012 nos Emiratos Árabes Unidos para escapar à prisão depois de ter sido derrotado nas urnas por Mohammed Morsi, da Irmandade Muçulmana.

No seu regresso ao Egipto, em Novembro de 2017, chegou a estar dado pela família como “desaparecido” mas veio depois a aparecer na televisão a dizer que estava bem e que se ia candidatar nas eleições previstas para este ano.

Antigo comandante da força aérea e ministro da Aviação, Ahmed Shafiq chegou a ser indiciado durante a presidência de Mohammed Morsi por crimes de corrupção, levando-se a exilar-se no estrangeiro.

Foi a ele que, já em desespero de causa, Hosni Mubarak recorreu dando-lhe o cargo de primeiro-ministro para evitar, sem qualquer efeito prático, ser afastado do poder pelos jovens da referida “Primavera árabe”.

Um outro potencial candidato às eleições presidenciais deste ano, o coronel Ahmed Konsowa, foi detido em Dezembro do ano passado e já sentenciado a seis anos de prisão.

Esta detenção e a duração da pena que lhe foi aplicada, bem como a desistência de Ahmed Shafiq, deixa cada vez mais só na corrida para a Presidência do Egipto o actual Presidente Abdel Fattah al-Sisi.