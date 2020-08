Mundo

Tunísia bate recorde em número de migrantes

Apesar das numerosas tentativas frustradas pelos elementos da Guarda Costeira tunisina, o número de migrantes irregulares nas costas italianas a partir da Tunísia elevou-se para três mil 679 pessoas, em Julho de 2020.

Fotografia: DR

Segundo o Fórum Tunisino dos Direitos Económicos e Sociais (FTDES), uma Organização Não Governamental, encarregada da migração, citada pela AFP, é um número nunca atingido no espaço de um único mês desde 2011, ano da revolução tunisina que viu chegarem ao litoral italiano próximo da Tunísia mais 22 mil migrantes.

De acordo com o responsável da comunicação do FTDES, Romdhane Ben Amore, que cita dados fornecidos pelo Ministério italiano do Interior e ao qual a Efe teve acesso, o número global de migrantes irregulares tunisinos que desembarcaram nas costas italianas, desde o início do ano em curso, está avaliado em cinco mil 213 migrantes.

Observou que este fluxo migratório registou “uma mutação qualitativa” visto que várias famílias, incluindo mulheres e crianças, aproveitam as condições climáticas favoráveis e participam nestas expedições diárias para Itália em busca de melhores condições de vida.

Preocupadas com esta situação considerada como sendo “insustentável”, as autoridades italianas enviaram, nos últimos dias, a Túnis, a ministra do Interior, Luciana Lamorgese, que discutiu com os altos responsáveis tunisinos sobre os meios de pôr termo a este fluxo em massa de migrantes.

Bem Amore declarou que se tratou do repatriamento dos recém-chegados.

Um acordo neste sentido deverá ser concluído, esta semana, por ocasião da visita à Tunísia do ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Luigi Di Maio.



Socorridos na Líbia

Vinte migrantes clandestinos foram ontem socorridos pela Guarda Costeira líbia, depois do seu barco avariar a cerca de 18 milhas náuticas a leste de Mellita (oeste), anunciou o Ministério líbio do Interior, citado pela AFP.