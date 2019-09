Mundo

Tunísia elege hoje um novo Presidente

A Tunísia realiza amanhã eleições presidenciais antecipadas e afirma-se como o país que iniciou a Primavera Árabe na via da democratização, dinâmica que colide com a crise económica e o regresso de uma elite do antigo regime.

Projecções mantêm dúvida sobre quem será o futuro Chefe de Estado, entre os 26 candidatos

Fotografia: DR

Segundo a AFP, as projecções não são conclusivas sobre quem será o futuro Presidente do país entre os 26 candidatos que se apresentam à primeira volta do pleito, num país do Norte de África com 11,5 milhões de habitantes e sete milhões de inscritos nos cadernos eleitorais.

Inicialmente previsto para 17 de Novembro, o escrutínio foi antecipado após a morte do Presidente Béji Caid Essebsi em 25 de Julho. Alguns meses antes, e perante um descrédito quase generalizado da classe política confirmado nas municipais de 2018, o actual Primeiro-Ministro, Youssef Chahed, 43 anos, parecia beneficiar da dupla vantagem da crise no partido Nidaa Tounes (Apelo da Tunísia, fundado em 2012 por Caid Essebsi e que o catapultou à Presidência dois anos depois), e por deter o controlo da máquina governamental.

No entanto, esta vantagem parece ter esmorecido. Entre os candidatos, e para além de Chahed, dois já foram primeiros-ministros e oito, incluindo o Chefe do Governo, membros ou próximos do Nidaa Tounes, vencedor das legislativas em 2014.

Esta heterogénea formação, que surgiu com um programa anti-islamita, foi de seguida dizimada pelas lutas internas de poder e não apresenta candidato, limitando-se a apoiar o ministro da Defesa, Abdelkarim Zbidi.

Duas mulheres concorrem ao escrutínio, a advogada anti-islamita Abir Moussi que reivindica a herança do antigo regime do Presidente Zine el Abidine Ben Ali e é defensora de um “Estado forte”, e uma antiga ministra, Salma Elloumi.

Quando faltam poucas horas para o escrutínio permanece a incerteza e todos os cenários estão em aberto devido à forte indecisão do eleitorado. A instância eleitoral do país (Isie) proibiu a divulgação de sondagens, mas segundo os estudos que circulam o favorito seria o controverso magnata dos media, Nabil Karoui, na prisão desde 23 de Agosto após uma tentativa falhada de o afastar da corrida através da alteração da lei eleitoral.

Fundador da Nessma TV em 2007, percorreu desde 2015 as regiões pobres e esquecidas do país, em particular o interior. Com a sua associação de caridade, Khalil Tounes, mediatizou as suas acções através da cadeia televisiva, e surgiu em primeiro lugar em diversas projecções. A sua detenção dez dias antes da campanha, ordenada pelo poder, foi considerada um “mau reflexo da política à antiga”.

Desta forma, Nabil Karoui não pôde participar nos inéditos debates televisivos que foram organizados em três noites com os candidatos, um acontecimento muito raro no mundo árabe. Uma operação com grande impacto e que suscitou manifestações de júbilo entre os muitos tunisinos que consideram que o seu país é um “oásis” de democracia na região.

A inversão do calendário eleitoral - as legislativas permanecem agendadas para 6 de Outubro -, implicou que as principais formações antecipassem a apresentação dos candidatos, incluindo o partido islamita moderado Ennahda (Movimento do Renascimento), um actor incontornável da política interna.

Perante uma campanha que precede em poucas semanas as legislativas, e ao contrário da sua tradição, o Ennahda optou por designar o advogado e actual presidente interino do Parlamento, Abdelfattah Mourou, 71 anos, apesar da oposição do líder do partido.

Os observadores admitem que Mourou, conhecido pela sua eloquência, pode seduzir algum eleitorado indeciso, mas vai confrontar-se com o antigo secretário-geral do Ennahda e Primeiro-Ministro entre 2011 e 2013, Hamadi Jebali, em ruptura com o partido desde 2014.

A base eleitoral do Ennahda também pode ser atraída por outros candidatos que personificam a ruptura com o antigo regime, como Moncef Marzouki, antigo Presidente da República no período da Assembleia constituinte. Ou ainda Kais Saied, professor de direito constitucional e um novato em política, mas com uma reputação de integridade moral e de proximidade com os ideais da revolução, que recentemente defendeu posições conservadoras nas questões sociais.

Diversos candidatos parecem surgir muito próximos nas projecções, em particular Chahed, Zbidi e Mourou. No entanto, Moussi e ainda Saied podem provocar uma surpresa.

A questão da função do Presidente no regime permanece uma importante questão política. E os observadores interrogam-se se deverá cumprir a função de um líder, de um dirigente que aplique um projecto político, ou uma autoridade acima dos partidos que permita ao Parlamento e ao Governo exercer os seus poderes constitucionais.

A maioria dos candidatos tem manifestado a intenção de serem líderes fortes, num país confrontado com múltiplos desafios. No entanto, o Presidente eleito estará sempre dependente dos equilíbrios provenientes das legislativas. E à semelhança do que tem sucedido desde a queda do Governo de Ben Ali, governar com ou sem o Ennahda vai permanecer uma questão central.

No entanto, os analistas continuam a sublinhar que, apesar das imperfeições da sua democracia (pressões sobre a justiça, conjugação entre interesses económicos e política, ausência de projectos sociais), a Tunísia vai registar presidenciais tensas, mas livres e abertas, como pouco países árabes conhecem realmente.

A campanha eleitoral, com uma eventual segunda volta a ser realizada a 13 ou 20 de Outubro, ficou ainda assinalada pelo facto de as questões sócio-económicas terem permanecido no centro dos debates em detrimento da luta antiterrorista, um tema omnipresente durante muito tempo numa Tunísia traumatizada pelos atentados, e mesmo que permaneçam as inquietações securitárias.

Zine Ali hospitalizado

O antigo Presidente da Tunísia, Zine el Abidine Ben Ali, foi hospitalizado na Arábia Saudita, onde vive exilado desde o seu derrube, em 2011. Pela primeira vez, o advogado Mounir Ben Salha, que sempre desmentiu os rumores, escreveu, sexta-feira, no Facebook, e confirmou a informação à agência Reuters.

De 83 anos, Ben Ali, que perdeu o poder na sequência de uma revolução chamada “Primavera Árabe”, apenas apareceu desde então por três vezes em público, para fazer breves declarações.

Condenado à revelia a mais de 100 anos de prisão por vários crimes de violação dos direitos humanos e de corrupção, a Justiça tunisina reclama a sua extradição desde 2012.