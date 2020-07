Mundo

Tunísia frustra várias tentativas de migração ilegal no país

Um total de 236 tentativas de migração clandestina foram frustradas, na Tunísia, no primeiro semestre deste ano em comparação com 62, no mesmo período do ano passado, indicou um novo estudo divulgado, ontem, pelo Fórum tunisino para os Direitos Económicos e Sociais.

Fotografia: DR



De acordo com o mesmo estudo, citado pela AFP, só em Junho foram registadas 119 tentativas de migração ilegal abortadas, contra 23 no mesmo mês do ano passado.



O número de pessoas que atravessou a fronteira, durante o primeiro semestre deste ano, foi de 3.977 migrantes, contra 961 durante o mesmo período do ano passado.



O mês de Junho registou o maior número de pessoas que atravessaram, estimando-se em 1.611, de a-cordo com a mesma fonte.

Segundo o mesmo estudo, baseado em números fornecidos pelo Ministério do Interior e pelo Alto Comissariado para os Refugiados, a Tunísia é o país que coopera melhor no repatriamento forçado de migrantes em situação irregular. Cidadãos de vários países, incluindo africanos tentam procurar melhores condições de vida.