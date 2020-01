Mundo

Tunísia já tem novo Governo

O primeiro-ministro designado da Tunísia, Habib Jemli, anunciou, ontem, a composição do novo Governo, com uma forte participação do Movimento Enhhada e de mulheres, que pela primeira vez garantem 40 por cento do gabinete.

Fotografia: DR

Em conferência de imprensa, o futuro Chefe de Governo, proveniente do Ennahda (Renascimento), um partido conservador de tendência islamita, confirmou que apresentou a lista ao Presidente do país, Kais Saied. “O mais jovem tem 39 anos e o mais velho 69”, afirmou Jemli, que se limitou a indicar que entre os membros do novo Executivo se incluem antigos ministros e diversos tecnocratas.

Jemli foi forçado a negociar com diversas forças políticas após a vitória do seu partido nas eleições legislativas de Outubro passado por maioria relativa, mas que permitiram a esta formação designar o nome do Chefe de Governo. Após o fim do prazo de dois meses para a formação do Executivo, Habib Jemli pediu ao Presidente um prolongamento por mais um mês, como prevê a Constituição.