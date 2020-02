Mundo

Tunísia já tem um novo Governo

A Tunísia tem, desde ontem, um novo Governo, depois de quatro meses de negociações e 14 horas de intensos debates no Parlamento, noticiou a AFP. Liderado pelo Primeiro-Ministro, Elyes Fakhfakh, a Assembleia Nacional aprovou a composição do novo Executivo com 129 votos a favor, 77 contra e uma abstenção de um total de 207 deputados presentes no hemiciclo.

Fotografia: DR



Aos 47 anos, Fakhfakh, torna-se no oitavo Primeiro-Ministro tunisino, desde a revolução de Fevereiro de 2011, que derrubou o falecido Presidente Zine El Abidine Ben Ali.

Entre as tarefas prioritárias do novo Governo constam o combate à criminalidade e terrorismo, à fome, pobreza, corrupção, bem como o relançamento da economia e a criação de empregos. Restabelecer um clima político são, reforçar o papel do Estado, continuar com a instalação das instituições democráticas que faltam, são, entre outras, tarefas do novo Executivo. O Ennahdha, partido de inspiração islamista, com 54 deputados, ficou com seis dos 15 Ministérios. Os outros blocos parlamentares, da esquerda, como a corrente democrática, com 22 assentos, e o Movimento do povo, com 16, fazem, também, parte do novo Governo. O Partido liberal Qalb Tounes, com 38 assentos, associado ao ARP, do magnata Nabil Karoui, não faz parte do Executivo.

Neste Governo, com seis mulheres, os cobiçados Ministérios da Justiça e do Interior foram confiados a Thouraya Jeribi, um juiz independente, e a Hichem Mechichi, antigo quadro ministerial, recentemente nomeado conselheiro jurídico da Presidência.