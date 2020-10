Tunísia: Maioria dos casos de corrupção envolvem Administração Pública

Namibe: Estradas de Moçâmedes e Tômbwa são melhoradas

As estradas dos bairros 5 de Abril, Juventude, Saco Mar, Valódia, Saidy Mingas II, no casco urbano de Moçâmedes e outras do município do Tômbwa, província do Namibe, serão reabilitadas, nos próximos dias, cujas empreitadas estão avaliadas em 8 mil milhões de kwanzas, apurou o Jornal de Angola.