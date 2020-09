Tunísia: Migrantes são alvos de agressões racistas

Falta de assistência e de ração dizima 306 pintos em Cacongo

Trezentos e seis pintos dos 600 entregues, em Maio deste ano, a ex-militares no município de Cacongo, província de Cabinda, no âmbito do Programa de Fomento Avícola e Agro-Pecuário, morreram por falta de acompanhamen-to e de ração, anunciou ontem a Angop.