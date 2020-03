Mundo

Turcos abatem dois aviões militares em Idlib

Dois aviões sírios foram abatidos pelas forças militares turcas em território sírio, avançou a agência de notícias oficial da Síria, no decurso de uma escalada de tensão na origem do aumento de confrontos directos entre forças dos dois países.

Fotografia: DR



A agência Sana avançou que os aviões foram abatidos na região de Idlib e os pilotos ejectaram-se, accionaram os pára-quedas e aterraram em segurança.

Os confrontos têm ajudado a um aumento de tensão entre Turquia e a Rússia, que apoiam lados opostos no conflito sírio.

As Nações Unidas disseram, ontem, que, pelo menos, 13 mil pessoas acorreram à fronteira turca com a Grécia.

O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, disse que a Turquia pretende confrontar as forças sírias,

em vez das tropas russas e pediu a Moscovo que convença o Presidente Bashar al-Assad a cumprir os limites do acordo de cessar-fogo de 2018 na zona de Idlib.

A Rússia e a Turquia acordaram a necessidade de “reduzir a tensão” na Síria após reuniões entre altos funcionários dos dois países realizadas nos últimos dias, disse, no sábado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.