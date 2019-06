Mundo

Turquia aguarda mísseis russos

O Presidente da Turquia disse ontem que a entrega de mísseis de defesa aérea russos está para breve, o que a acontecer torna este contrato no primeiro do género entre um membro da OTAN e a Rússia.

Fotografia: DR

Recep Tayyip Erdogan, antes de iniciar um encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, à margem da Cimeira do G20 em Osaka, Japão, afirmou que o acordo é uma prioridade e que a entrega dos sistemas de defesa aérea S-400 deve começar em Julho.

Os EUA exortaram veementemente a Turquia, membro da Aliança Atlântica, a retirar-se do acordo, mas Ancara recusou-se a ceder e a primeira recepção do armamento deverá acontecer no próximo mês.

/>Aos jornalistas, Putin saudou o crescimento do comércio bilateral e o aumento do fluxo de turistas russos para a Turquia. A Rússia e a Turquia coordenaram as suas acções na Síria, assinando um acordo de redução da presença militar na província de Idlib, no Noroeste, a última grande fortaleza rebelde. O acordo foi recentemente testado pelo aumento dos combates, aumentando a perspectiva de uma ofensiva do Governo e uma grave crise humana.