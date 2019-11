Mundo

Turquia faz testes do sistema antimísseis

A Turquia iniciou, hoje, os testes do sistema de defesa antimísseis S-400 adquiridos à Rússia, rejeitado pela OTAN e pelos Estados Unidos por questões de segurança, segundo fontes da “indústria de armamento” turca, citadas pelo jornal “Milliyet”.

Fotografia: DR

Estas fontes indicaram que a Defesa turca verificará a eficácia do radar do sistema antimísseis durante manobras de caça F-16 fabricados nos EUA. Embora nenhuma fonte oficial se tenha pronunciado sobre o teste do sistema de antimísseis, as autoridades anunciaram que ontem e hoje a força aérea realizará manobras com caças-bombardeiros sobre Ancara.

A Rússia entregou duas baterias antiaéreas S-400 à Turquia entre Julho e Setembro deste ano, que, segundo o Ministério da Defesa turco, estarão activas a partir de Abril de 2020.

A Aliança Atlântica, da qual a Turquia é membro, alertou que os mísseis antiaéreos russos são incompatíveis com o sistema de defesa da OTAN.