Mundo

Turquia liberta 90 mil reclusos

O Parlamento turco aprovou, durante a noite de segunda-feira, um projecto de lei que prevê a saída de cerca de 90 mil reclusos, por forma a aliviar as prisões superlotadas do país.

Fotografia: DR

Contudo, segundo denúncias da oposição e de organizações de direitos hu-manos, milhares de presos políticos, incluindo dezenas de jornalistas, não são abrangidos pela medida. O projecto em causa im-plica a reforma de várias leis que afectam a acção penal e o sistema prisional e estava já “em preparação” há algum tempo. A aprovação terá sido acelerada devido à propagação da Covid-19, refere Cahit Öz-kan, vice-presidente do grupo parlamentar da AKP.

As pessoas condenadas por “terrorismo”, incluindo numerosos jornalistas e opositores políticos, são excluídas desta medida, isto apesar das pressões de diversas organizações de defesa dos direitos humanos para a sua libertação.

O projecto de lei apresentado pelo Governo turco destina-se a limitar o risco de propagação da pandemia da Covid-19 nas prisões, onde cerca de 286 mil pessoas estavam encarceradas em 2019.

Na Turquia, há registo de mais de 60 mil infectados e 1.300 mortos por Covid-19. Há 17 presos e 79 trabalhadores do sistema prisional infectados e há, também, o registo de três presos que morreram devido ao novo coronavírus.

“Nos cinco estabelecimentos prisionais abertos, 17 detidos testaram positivo à Covid-19. Três morreram durante os tratamentos”, disse o ministro em declarações aos media.

As designadas prisões “abertas” na Turquia estão submetidas a condições de segurança mínimas. Os prisioneiros são geralmente transferidos para estas instalações na perspectiva de uma libertação próxima, quando a sua pena está a chegar ao fim e beneficiam de autorizações de saída.

O ministro do Interior, Ab-dulhamit Gül, afirmou que os restantes 14 detidos estão a receber tratamento em hospitais e um deles, que sofre de doença crónica, permanece em cuidados intensivos. “Não foi registado qualquer caso nas prisões fechadas”, acrescentou.