Turquia ordena prisão de 74 oficiais das Forças Armadas suspeitos do golpe de 2016

Crónica de uma viagem ao isolamento

“A Ilyushin não voa na Cazomba. A Ilyushin sai do Lueno para Luando. A Antonov voa na Cazomba,” diz o comandante russo. A animada conversa inclui o desempenho do 1º de Agosto na Champions africana e o poker de Ronaldo feito em Vilnius, capital da antiga República Soviética da Lituânia, aquando do jogo a contar para as eliminatórias do próximo Campeonato Europeu de Futebol.