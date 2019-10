Mundo

Turquia pede extradição do líder das forças curdas

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou, hoje, que vai solicitar aos EUA a extradição do dirigente curdo-sírio Mazlum Abdi, comandante das Forças Democráticas da Síria (FDS), aliadas de Washington na luta contra o grupo Estado Islâmico.

Fotografia: DR

"O personagem que se conhece pelo pseudónimo de Mazlum é um terrorista procurado com alerta vermelho. Temos um acordo de extradição com os Estados Unidos. Os EUA têm de entregar esse homem à Turquia", apelou Erdogan na noite passada, numa entrevista à televisão local.

Ferhat Abdi Sahin, mais conhecido como Mazlum Abdi ou Mazlum Kobani, é membro das milícias curdo-sírias Unidades de Protecção Popular, principal componente das FDS, que aliadas dos Estados Unidos na luta contra o grupo da EI na Síria.

Abdi foi o mediador do Governo dos EUA durante essa aliança e manteve contacto com o Presidente Donald Trump, que inclusive reencaminhou a Erdogan uma carta do líder curdo para propor uma negociação entre Ancara e as FDS durante a ofensiva militar da Turquia no Nordeste da Síria.

Segundo a Turquia, o objectivo da operação militar é forçar a retirada das Forçar Democráticas da Síria de um território de 30 quilómetros na fronteira turco-síria, enquanto os curdos consideram que a ofensiva pretende fazer uma limpeza étnica.

Ancara considera estas milícias como "terroristas" pelas ligações com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

A imprensa turca indicou que o próprio Abdi pertenceu ao círculo do fundador do PKK, Abdullah Ocalan, também apelidado de "Apo", quando foi exilado na Síria, actualmente detido na Turquia desde 1999.

Erdogan aludiu à captura e ao sequestro de Ocalan no Quénia em 1999 pelos serviços secretos da Turquia com a ajuda da Agência Central de Inteligência (CIA) dos EUA como um exemplo do que considera uma colaboração correcta contra o terrorismo.

O Presidente da Turquia indicou que prevê reunir-se com Donald Trump, em Washington, no dia 13 de Novembro.

Mazlum Abdi está actualmente na Síria, mas na quarta-feira, um grupo de senadores norte-americanos escreveu uma carta ao secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, para pedir que este emitisse um visto ao líder curdo para que pudesse viajar para Washington.

Em declarações difundidas no Twitter, na quarta-feira, pelo porta-voz das FDS, Mustafa Bali, o comandante das FDS afirmou ter falado com o líder norte-americano para lhe explicar "as violações turcas da trégua" e agradecer "pelos incansáveis esforços para impedir o brutal ataque turco".

AI denuncia deportação forçada de refugiados

A amnistia Internacional (AI) denunciou hoje, que a Turquia passou os meses que antecederam a actual ofensiva militar no Nordeste da Síria a deportar à força os refugiados sírios.

Num relatório ontem divulgado, esta Organização Não-Governamental revelou que os refugiados foram sujeitos a violência policial e a ameaças para assinar documentos em que declaravam a intenção de regressar à Síria, quando, na realidade, a Turquia forçava-os a voltar para uma zona de guerra e a colocar as suas vidas em risco.

“A alegação da Turquia de que os refugiados da Síria estão a escolher voltar directamente ao conflito é perigosa e desonesta. Em vez disso, a nossa investigação mostra que as pessoas estão a ser enganadas ou forçadas a voltar”, indicou Anna Shea, investigadora da Amnistia Internacional em direitos dos refugiados e migrantes.

“A Turquia merece o reconhecimento por ter recebido mais de 3,6 milhões de mulheres, homens e crianças da Síria, durante mais de oito anos, mas não pode usar essa generosidade como desculpa para desrespeitar a lei internacional e nacional ao deportar pessoas para uma zona de conflito activo”, realçou a investigadora da AI.

Com base em dezenas de entrevistas realizadas entre Julho e Outubro deste ano para o relatório a AI estima que, nos últimos meses, o número de deportações forçadas rondará as centenas. No entanto, sem estatísticas oficiais, torna-se “difícil” precisar esse número, explicou a AI.

Segundo o relatório, as autoridades turcas afirmam que um total de 315 mil pessoas partiram para a Síria de forma totalmente voluntária.

“É arrepiante que o acordo da Turquia com a Rússia esta semana concorde com o ‘retorno seguro e voluntário’ de refugiados para uma ‘zona de segurança’ ainda a ser estabelecida. Os regressos até agora foram tudo menos seguros e voluntários e neste momento milhões de refugiados da Síria estão em risco”, argumentou Anna Shea.

"As autoridades turcas devem parar o retorno forçado de pessoas na Síria e garantir que qualquer pessoa que tenha sido deportada possa voltar à Turquia com segurança e com acesso aos serviços básicos", apelou Anna Shea.