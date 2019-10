Mundo

Turquia rejeita prolongar cessar-fogo com os curdos

O Governo da Turquia avisou ontem que não vai prolongar, nem por mais um minuto, o cessar-fogo de 120 horas acordado com os EUA, que termina hoje, para que as milícias curdas se retirem do nordeste da Síria.

Exército turco diz que vai responder com fogo e abater milicianos depois do fim do cessar-fogo

Fotografia: DR

O Ministério da Defesa turco anunciou, numa declaração escrita, que a trégua negociada com os norte-americanos termina hoje, às 19h00, e que se houver algum miliciano no terreno, um minuto depois, “será abatido por uma operação militar”.

O Governo turco acusa as milícias curdas das Unidades de Protecção do Povo (YPG), que considera serem grupos terroristas e contra as quais lançou uma ofensiva em solo sírio no passado dia 9, de terem violado o cessar-fogo por 36 vezes, desde que se iniciou na quinta-feira passada. O Ministério da Defesa turco diz que as alegadas violações tiveram uma resposta “com fogo, de acordo com o conceito de legítima defesa”, acrescentando que não foi colocado nenhum obstáculo à retirada das milícias curdas.

As autoridades turcas estimam que, no território sírio adjacente à fronteira turca entre o leste do rio Eufrates e a fronteira com o Iraque, com uma área de 30 quilómetros de largura e 480 de comprimento, e que Ancara aspira controlar, havia entre 10 mil e 15 mil combatentes das milícias curdas.

“Cerca de 125 veículos deixaram a área, mas não é possível determinar quantos (milicianos) estavam lá dentro”, segundo o comunicado divulgado ontem pelo Ministério turco da Defesa.

O Governo turco chama a atenção dos Estados Unidos, que até agora eram aliados dos curdos na luta contra os jihadistas do Estado Islâmico, para o facto de parte do acordo de cessar-fogo incluir o desarmamento das milícias.

Ancara diz que os Estados Unidos ficaram responsáveis por “recuperar armas pesadas” e que estão a “coordenar esforços” com os norte-americanos para levar essa tarefa a cabo.

O Presidente turco, Recep Tayip Erdogan, vai ser recebido hoje pelo homólogo russo, Vladimir Putin, na cidade russa de Sochi, onde discutirão a situação no nordeste da Síria.

Habitantes lançam batatas contra militares dos EUA

Habitantes de Qamishli, uma cidade dominada pelos curdos no nordeste da Síria, arremessaram batatas a militares norte-americanos que atravessaram a localidade, aparentemente em retirada do país, mostra um vídeo divulgado ontem por uma agência de notícias curda.

O vídeo mostra um comboio de veículos blindados a atravessar Qamishli e moradores furiosos a atirarem batatas aos veículos, gritando “América não” e “América mentirosa” em inglês. Os curdos consideram terem sido abandonados pelos norte-americanos, seus aliados no combate aos ‘jihadistas’ do grupo Estado Islâmico.

A maioria das tropas norte-americanas na Síria está a retirar do país, insistindo o Presidente norte-americano, Donald Trump, que quer fazer regressar aos Estados Unidos os soldados em “guerras sem fim” no Médio Oriente. Uma primeira retirada, dos soldados junto à fronteira turca, ocorreu a 7 deste mês após um anúncio de Trump nesse sentido, que abriu caminho à ofensiva de Ancara contra a milícia curda das Unidades de Protecção Popular (YPG), lançada dois dias depois.

No dia 13, os Estados Unidos anunciaram a retirada de cerca de 1.000 militares destacados no norte e no leste da Síria.

As YPG, consideradas terroristas pela Turquia, dominam as Forças Democráticas Sírias (FDS), essenciais na luta contra os ‘jihadistas’, com o apoio da coligação internacional dirigida por Washington. No domingo, o secretário da Defesa norte-americano, Mark Esper, disse que as tropas que deixam a Síria irão para a zona oeste do vizinho Iraque. Esper não descartou a hipótese de as forças norte-americanas realizarem missões de contra-terrorismo na Síria a partir do Iraque, adiantando que tal será decidido a seu tempo. O chefe do Pentágono disse ontem que as tropas devem ficar perto dos campos petrolíferos do leste da Síria durante a retirada, que levará semanas.

Testemunhas disseram à agência France Press que soldados dos Estados Unidos, vindos da Síria, atravessaram a fronteira com o Curdistão iraquiano, no posto fronteiriço de Fichkhabur.