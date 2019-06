Mundo

Turquia rejeita ultimato do Pentágono e confirma compra de mísseis russos

O ultimato por escrito enviado na semana passada pelos Estados Unidos à Turquia pela compra de baterias de mísseis S-400 russos é “deslocado” e contrário ao “espírito da Aliança” Atlântica, afirmou ontem o ministro turco da Defesa, Hulusi Akar.

Ministro turco da Defesa confirma compra de mísseis S-400

Fotografia: DR

Em conversa por telefone com o chefe do Pentágono, Patrick Shanahan, Akar “insistiu na declaração deslocada e que não ajusta-se ao espírito da Aliança, em alusão à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), do qual os dois países são membros”, segundo comunicado do Ministério da Defesa.

Shanahan enviou na sexta-feira uma carta ao seu homólogo turco dando um prazo até 31 de Julho a Ancara para que renuncie à compra de sistemas de defesa russos S-400, uma aquisição que Washington considera incompatível com a participação de Ancara no programa do novo avião de combate americano F-35.

Se até esta data Ancara não tiver renunciado ao sistema S-400, os pilotos turcos que treinam actualmente nos Estados Unidos para operar os caças F-35 serão expulsos.

O pessoal turco do consórcio internacional que fabrica o F-35 será substituído e os contratos terciarizados atribuídos a empresas turcas para a fabricação destes caças serão cancelados no mesmo dia.

Os Estados Unidos exortaram em várias ocasiões a Turquia a escolher entre o sistema de defesa russo e os aviões de combate F-35, dos quais Ancara pretende adquirir 100 unidades.

Quatro destas aeronaves, projectadas para se comunicar em tempo real com os sistemas militares da OTAN, inclusive os de defesa antimísseis, foram entregues à Turquia desde Junho de 2018, mas permanecem nos Estados Unidos, oficialmente, até que os pilotos turcos sejam capacitados.