Turquia acusa Arábia Saudita de assassinar jornalista

O Governo turco informou às autoridades norte-americanos que tem gravações em vídeo e áudio que provam que o jornalista Jamal Khashoggi foi assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, revelou ontem o jornal “The Washington Post”.

Jamal Khashoggi foi torturado e depois assassinado no consulado saudita em Istambul

Fotografia: DR

O diário norte-americano, no qual o jornalista saudita criticou o Governo de Riade, cita como fontes funcionários norte-americanos a quem os investigadores turcos terão transmitido a informação.

Segundo a informação, as gravações provam que Jamal Khashoggi foi detido no consulado por uma equipa de segurança, que o matou e desmembrou.

Jamal Khashoggi desapareceu a 2 de Outubro depois de ter entrado no consulado saudita em Istambul para recolher documentos de que precisava para o seu casamento com uma cidadã turca.

O “The Washington Post” destaca particularmente, na sua página “online”, uma gravação áudio que “proporciona algumas das provas mais persuasivas de que a equipa saudita é responsável pela morte de Khashoggi”.

“A gravação de voz do interior do consulado expõe o que aconteceu a Jamal depois da sua entrada”, disse uma fonte conhecedora do registo sonoro e que não quis revelar a identidade devido à natureza da informação.

Segundo a mesma fonte, “pode escutar-se como foi interrogado, torturado e depois assassinado”.

Na sequência do desaparecimento, amigos do jornalista asseguraram, em declarações à imprensa turca, ter a certeza de que tinha sido assassinado no consulado e que o seu corpo foi esquartejado e retirado do local dentro de malas.

As autoridades turcas não comentam a tese, que é negada pelo Governo de Riade, capital da Arábia Saudita.

No entanto, o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu às autoridades sauditas provas de que o jornalista saiu realmente do consulado.

Londres ameaça com consequências graves

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros preveniu as autoridades sauditas que poderão ser alvo de “graves consequências” caso tenham responsabilidades no desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi.

“Caso sejam verdadeiras essas alegações, existirão graves consequências porque a nossa amizade e as nossas parcerias são baseadas em valores comuns”, declarou Jeremy Hunt à agência noticiosa France-Presse (AFP).

“Se os sauditas pretenderem chegar a uma conclusão satisfatória neste caso, devemos encontrar Khashoggi. Dizem que as acusações não são verdadeiras, mas então onde está Khashoggi?”, prosseguiu o ministro.

Ancara afirma que Khashoggi nunca saiu do edifício do consulado, mas Riade assegura o contrário.

“Estamos extremamente inquietos”, declarou Jeremy Hunt, ao referir que transmitiu a sua “viva preocupação” ao embaixador saudita em Londres e ao ministro dos Negócios Estrangeiros saudita.

“As pessoas que se consideram amigas de longa data da Arábia Saudita consideram tratar-se de um assunto muito, muito grave”, declarou, uma referência aos Estados Unidos que já pediram explicações a Riade. Na quarta-feira, o Presidente norte-americano declarou ter contactado com os sauditas “ao mais alto nível” e, “mais de uma vez”, sobre o desaparecimento do jornalista, que vivia nos Estados Unidos.

“Estamos muito desiludidos a assistir ao que se passa. Não gostamos disso” e “queremos saber o que está a acontecer”, assegurou Donald Trump.

Segundo o jornal Washington Post, os serviços de informações norte-americanos tinham conhecimento de um projecto saudita, que envolveria o príncipe herdeiro Mohammed Ben Salmane, destinado a atrair o jornalista de 59 anos para uma armadilha, com o objectivo de o deter e transportá-lo para o país.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advertiu ontem que o seu país não vai ficar em silêncio e sem reacção face a este desaparecimento.