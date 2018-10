Mundo

Turquia investiga vestígios encontrados nas buscas

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou ontem que a Polícia do seu país está a analisar “substâncias tóxicas” e “outros vestígios que foram eliminadas com pintura por cima” encontradas durante a inspecção no consulado da Arábia Saudita em Istambul destinada a investigar o desaparecimento de Jamal Khashoggi.

“Há uma investigação sobre o que são e o que não são algumas coisas que foram eliminadas com pintura por cima, substâncias tóxicas, etc.”, disse Erdogan à imprensa após discursar no Parlamento.

O Presidente resumiu, assim, a inspecção policial ao consulado iniciada segun-da-feira à tarde e concluída na madrugada de ontem, na qual a Polícia turca retirou do recinto dois veículos com possíveis evidências, segun-do a imprensa.

“Agora começou o processo de inspecção do consulado, resultado dos intensos contactos (diplomáticos com a Arábia Saudita) que realizamos”, disse Erdogan.

“Segunda-feira houve um trabalho intenso até de ma-drugada e este trabalho continuará. O nosso desejo é que haja um resultado que nos permita ter uma opinião”, acrescentou o Presidente.



Matérias tóxicas

Os investigadores turcos encontraram vestígios de “matérias tóxicas” no consulado da Arábia Saudita em Istambul. O tipo de vestígios alegadamente encontrados não foi especificado.

As autoridades turcas acreditam que Khashoggi foi morto, tendo o cadáver sido esquartejado, no interior do consulado e transportado de avião para a Arábia Saudita. Médicos legistas acompanhados de técnicos de medicina forense estiveram no edifício onde procederam à recolha de vestígios do alegado assassinato.