Turquia organiza cimeira para resolver conflito sírio

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que vai organizar uma cimeira com a participação da Rússia, França e Alemanha a 7 de Setembro, em Istambul, para resolver conflitos regionais, especialmente na Síria, mas exclui os Estados Unidos da iniciativa, informaram ontem os meios de comunicação locais.

Recep Tayyip Erdogan acusa Estados Unidos de apoio às milícias curdo-sírias

“A 7 de Setembro, seremos anfitriões da cimeira entre Turquia, Rússia, Alemanha e França, em Istambul, e vamos discutir o que podemos fazer. Vamos discutir questões regionais nesta reunião entre os quatro”, disse Erdogan, citado pelo jornal Vatan, ao responder sobre a situação na Síria.

As declarações foram feitas por Erdogan durante o voo de regresso para a Turquia após a reunião do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), em Joanesburgo, que ocorreu entre quinta e sexta-feira.

Na cimeira do BRICS, Erdogan manteve uma reunião bilateral com o homólogo russo, Vladimir Putin, na qual discutiram questões económicas, bilaterais e de política externa, como a Síria, segundo os media turcos.

Rússia, Turquia e Irão cooperam no chamado processo de Astana para alcançar uma solução negociada para o conflito na Síria, embora Moscovo e Teerão apoiem o Governo do Presidente Bashar al-Assad, enquanto a Turquia está a colaborar com as milícias sírias armadas contra Damasco.

Em Abril passado, Erdogan realizou uma reunião com Putin e o Presidente iraniano, Hassan Rohani, em Ancara.

Erdogan não citou os Estados Unidos como um possível participante na reunião de Istambul, já que ocorreram inúmeras divergências com Washington, incluindo o apoio dos Estados Unidos às milícias curdas-sírias que o Governo de Ancara consideram “terroristas”.



Erdogan ameaça os EUA

com retaliação de sanções

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advertiu ontem os Estados Unidos da América (EUA) que as sanções não vão forçar o Governo de Ancara a “recuar” após as ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump, pela libertação de um pastor. “Não podem forçar a Turquia a recuar com sanções”, disse Recep Tayyip Erdogan ao diário turco “Hurriyet”, nas primeiras declarações publicadas sobre as ameaças de Donald Trump.

O Presidente norte-americano anunciou na quinta-feira “sanções significativas” contra a Turquia, se o país não libertar “imediatamente” o pastor Andrew Brunson.

“Os Estados Unidos não devem esquecer que podem perder um parceiro forte e sincero como a Turquia se não mudarem de atitude”, disse o Presidente turco, cujo país é membro da aliança militar da Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN).

A prisão do pastor norte-americano Andrew Brunson, que organizou uma igreja protestante na cidade de Izmir, é um dos muitos casos que tem prejudicado a relação entre Ancara e Washington e a ameaça de sanções contra a Turquia aumentou a tensão entre os dois países.

Já na quinta-feira, a Presidência turca havia alertado que Washington “pode não alcançar o resultado desejado ameaçando a Turquia”.

O pastor foi colocado em prisão domiciliária por decisão de um tribunal turco na quarta-feira, após estar preso desde Outubro de 2016 na Turquia. O julgamento de Andrew Brunson já decorre desde Abril.

As autoridades turcas acusam-no de terrorismo e espionagem a favor do religioso Fethullah Gulen, que vive nos Estados Unidos e é acusado de ser o líder da alegada tentativa de golpe de Estado na Turquia em 2016.

O pastor, que rejeita as acusações, corre o risco de receber uma pena de prisão até 35 anos.